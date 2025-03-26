Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, хотя кажется, что времени на все не хватает, существует одно универсальное средство, которое может облегчить уборку – обычная зубная паста. Как ее использовать, рассказываем далее.

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Почему зубная паста эффективна для чистки

Зубная паста содержит абразивы, которые помогают поддерживать чистоту зубов, но в то же время достаточно мягкие, чтобы не повреждать поверхности. Это делает ее идеальным средством для удаления пятен и загрязнений в доме.

Однако перед тем как начать, важно выбрать правильную зубную пасту. Лучше всего подходит обычная белая паста без отбеливателей, цветных добавок или гелевой текстуры.

Как использовать зубную пасту для уборки: смотрите видео

Что дома можно очистить зубной пастой

Медные детали. Нанесите зубную пасту на сухую ткань, втирайте в медь круговыми движениями, а затем смойте теплой водой.

Железные пластины и горячие инструменты. Используйте сухую ткань с пастой, чтобы очистить утюг или плойку от нагара.

Следы от карандашей и маркеров. Нанесите пасту на влажную ткань, потрите загрязнения на стене, а затем высушите.

Душевые двери. Полируйте дверцу зубной пастой, чтобы вернуть ей блеск.

Запахи разделочной доски. Втирайте зубную пасту, чтобы нейтрализовать запахи чеснока и лука.

Серебро. Используйте пасту вместо специальных средств для полировки.

Линолеум и винил. Втирайте зубную пасту в потертые места, чтобы восстановить внешний вид покрытия.

Кстати, другим не менее универсальным средством для чистки является уксус. Он эффективен для удаления ржавчины, коррозии, уничтожения сорняков, отпугивания муравьев и предотвращения плесени.