Обираючи відтінок, важливо враховувати стиль життя, наявність дітей, домашніх тварин, рівень освітлення приміщення та тип покриття. Деякі кольори, хоча й виглядають ефектно, на практиці можуть виявитися дуже маркими. Які кольори підлоги найменш практичні та чому, розповідає 24 Канал.

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Дуже темна підлога (чорна, венге, глибокий шоколад)

Темні підлоги виглядають стильно та солідно, але вони надзвичайно вразливі. На такому покритті добре видно пил, шерсть тварин, відбитки ніг, крихти, плями води, подряпини. Іноді здається, що така підлога брудна вже за годину після прибирання.

Дуже світла підлога (білий, світло-сірий, бежевий без візерунка)

Білий ламінат або фарбована деревина виглядає розкішно й сучасно, але будь-яка пляма – одразу помітна. На світлому фоні добре видно сліди бруду, пролитої кави, кольорових напоїв, а також темну шерсть тварин.

Особливо непрактично її використовувати у коридорах, кухні, дитячих кімнатах – там, де найчастіше буває бруд або волога.

Підлога має бути функціональною / Фото Freepik

Однорідна поверхня без текстури

Незалежно від кольору, гладке одноколірне покриття без фактури або візерунка більше підкреслює недоліки: плями, подряпини, вм’ятини. Пил і смітинки не розчиняються у візерунку, а навпаки – стають помітнішими.

Набагато краще працює підлога з природним візерунком дерева, мармуру або легкими вкрапленнями кольору – вона приховує дрібні недоліки та виглядає охайніше.

Як зробити практичний вибір

Обирайте середні відтінки – не надто темні й не надто світлі. Наприклад, сірий із домішкою бежевого, натуральні деревні тони, світлий дуб.

Також віддавайте перевагу матовим або напівматовим поверхням – вони менш вибагливі у догляді.

А підлога з легким малюнком, текстурою або імітацією дерева краще маскує пил і сліди використання.

До слова, оновлення підлоги може вимагати чималих витрат. Однак є кілька простих способів заощадити під час заміни покриття.