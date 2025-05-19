Выбирая оттенок, важно учитывать стиль жизни, наличие детей, домашних животных, уровень освещения помещения и тип покрытия. Некоторые цвета, хотя и выглядят эффектно, на практике могут оказаться очень маркими. Какие цвета пола наименее практичны и почему, рассказывает 24 Канал.

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Очень темный пол (черный, венге, глубокий шоколад)

Темные полы выглядят стильно и солидно, но они чрезвычайно уязвимы. На таком покрытии хорошо видно пыль, шерсть животных, отпечатки ног, крошки, пятна воды, царапины. Иногда кажется, что такой пол грязный уже через час после уборки.

Очень светлый пол (белый, светло-серый, бежевый без узора)

Белый ламинат или крашеная древесина выглядит роскошно и современно, но любое пятно – сразу заметно. На светлом фоне хорошо видны следы грязи, пролитого кофе, цветных напитков, а также темную шерсть животных.

Особенно непрактично ее использовать в коридорах, кухне, детских комнатах – там, где чаще всего бывает грязь или влага.

Пол должен быть функциональным / Фото Freepik

Однородная поверхность без текстуры

Независимо от цвета, гладкое одноцветное покрытие без фактуры или узора больше подчеркивает недостатки: пятна, царапины, вмятины. Пыль и соринки не растворяются в узоре, а наоборот – становятся заметнее.

Гораздо лучше работает пол с естественным узором дерева, мрамора или легкими вкраплениями цвета – он скрывает мелкие недостатки и выглядит опрятнее.

Как сделать практичный выбор

Выбирайте средние оттенки – не слишком темные и не слишком светлые. Например, серый с примесью бежевого, натуральные древесные тона, светлый дуб.

Также отдавайте предпочтение матовым или полуматовым поверхностям – они менее прихотливы в уходе.

А пол с легким рисунком, текстурой или имитацией дерева лучше маскирует пыль и следы использования.

К слову, обновление пола может потребовать немалых затрат. Однако есть несколько простых способов сэкономить во время замены покрытия.