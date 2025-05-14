Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, чтобы этого избежать, эксперты по организации пространства и безопасности в доме поделились, на какие бытовые вещи следует регулярно обращать внимание и вовремя обновлять. Что лучше заменить уже сейчас, рассказываем дальше.
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Фильтры для воды
В зависимости от модели, фильтры нужно менять каждые 2 – 6 месяцев. Устаревший фильтр может не только ухудшить вкус воды, но и уменьшить ее безопасность, не справляясь с загрязнениями.
Воздушные фильтры
Грязные фильтры системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха снижают качество воздуха в доме и перегружают технику. Проверяйте их ежемесячно, а меняйте – каждые 1 – 3 месяца, особенно если имеете аллергии или домашних животных.
Батарейки в детекторах дыма и угарного газа
Даже если устройство подключено к сети, резервные батарейки должны меняться ежегодно. Лучше всего это делать во время перехода на летнее или зимнее время.
Подушки
Через 1,5 – 2 года подушки теряют форму и накапливают пылевых клещей. Если вы регулярно просыпаетесь с болью в шее или заложенным носом – это сигнал обновить подушку.
Некоторые мелкие неисправности могут представлять серьезную опасность / Фото Freepik
Шторки для душа
Влажная среда способствует развитию плесени. Заменяйте шторки каждые 6 месяцев, или регулярно стирайте, если они текстильные.
Коврики в ванной и на кухне
Эти элементы ежедневно контактируют с влагой и грязью. Даже при частой стирке они теряют свежесть и форму. Рекомендуемая замена – каждый год.
Зарядные устройства
Неисправные зарядные шнуры могут перегреваться, повреждать устройства или создавать пожарную опасность. Если зарядка не держится, кабель поврежден или греется – пришло время его заменить.
Косметика
Большинство косметических средств пригодно к использованию только 3 – 24 месяца после открытия. Особенно осторожно следует относиться к средствам для глаз, например тушь – ее нужно менять каждые 3 месяца, чтобы избежать инфекций.
Средства для чистки
Отбеливатели и другие активные средства теряют эффективность со временем – например, открытый отбеливатель уже через полгода становится слабее. Средства с ароматами также могут менять запах после окончания срока годности.
Кстати, обращать внимание стоит не только на домашние мелочи. Часто в обновлении нуждается и бытовая техника, в частности есть 7 признаков, что пора сменить стиральную машину.