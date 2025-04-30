Чтобы избежать рисков для здоровья и обеспечить комфортное использование, важно знать, когда стоит задуматься о замене чайника. Главные признаки того, что стоит присмотреться к новой технике, рассказывает 24 Канал.

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Наличие ржавчины или коррозии

Если внутри металлического чайника появляется ржавчина, это прямой признак того, что устройство больше не является безопасным для ежедневного использования. Ржавые частицы могут попадать в воду, что вредит организму.

Известковый налет, который не отмывается

Жесткая вода способствует образованию накипи. Если слой извести не удаляется даже после очистки – это означает, что эффективность нагрева снижается, а вода может иметь неприятный вкус. В таком случае лучше приобрести новый чайник.

Кстати, есть несколько проверенных народных средств, которые помогут отмыть чайник от накипи.

Повреждение нагревательного элемента

У электрических моделей признаком износа является нарушение работы нагревательного элемента – чайник включается через раз, медленно греет или вообще не закипает. Это не только неудобно, но и опасно.

Трещины или протечки

Даже маленькая трещина на корпусе чайника – сигнал к замене. Протекающая вода,, может попасть на электрические части или вызвать короткое замыкание. Особенно это касается пластиковых или стеклянных моделей.

Электрические и обычные чайники одинаково могут нуждаться в замене / Фото Freepik

Неприятный запах или вкус воды

Если после кипячения вода имеет химический привкус или запах пластика – это повод насторожиться. Такой эффект может свидетельствовать о старении материалов или использовании некачественного пластика, что со временем выделяет вредные вещества.

Изменение цвета внутренней поверхности

Если чайник изнутри изменил цвет или покрылся пятнами, это может быть следствием износа покрытия или химической реакции с водой. У металлических моделей это опасно из-за возможного попадания металлических частиц в воду.

Шумная или нестабильная работа

Чайник начал издавать непривычные звуки, гудит или звенит при нагревании? Это признак технических неисправностей. Еще одна распространенная проблема – выключение до момента закипания.

Устаревшая модель или изменение потребностей

Если вы пользуетесь чайником более 5 – 7 лет, даже без явных поломок, стоит задуматься об обновлении. Современные модели более энергоэффективные, удобные в использовании и имеют дополнительные функции: контроль температуры, фильтры для воды, терморегуляцию и тому подобное.