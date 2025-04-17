Так, из-за накипи могут возникать мочекаменные болезни или кариес. Как избавиться от накипи в домашних условиях – сообщает 24 Канал.

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Как отмыть чайник от накипи

Уксус

Если у вас пластиковый, стеклянный или металлический чайник, которые греют воду на плите, то их можно очистить от накипи с помощью уксуса. Однако этот вариант не подходит, для электрочайников, ведь для них этот метод считается слишком агрессивным.

Чтобы приготовить раствор для мытья чайников, следует взять 100 миллилитров уксуса и 1 литр воды. Эту смесь следует залить в чайник и поставить на медленный огонь. Следует быть готовым, что запах будет неприятным, но накипь – отслаиваться сам. Раствор воды и уксуса должен прокипеть в течение нескольких минут, после – слить воду, сполоснуть чайник и насухо вытереть.

Перед тем, как снова пользоваться чайником, в нем следует дважды прокипятить воду.

Лимонная кислота

Этот способ подойдет как для обычных, так и для электрочайников. Исключение – стеклянные чайники.

Так, на полный чайник воды стоит добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты. Этот раствор следует вскипятить и оставить минимум на 30 минут, чтобы кислота растворила накипь. После этого раствор следует слить, чайник промыть и перед использованием еще раз прокипятить воду.

Сода

Как обычные, так и электрические чайники можно почистить содой. Достаточно добавить к воде 1 чайной ложки соды в кипяченую воду. Полученный раствор следует оставить в чайнике на 30 минут, а после – тщательно вымыть все.

Перед использованием чайника следует его вымыть и дважды прокипятить воду.

Если накипь в чайнике очень толстый, то можно смешать уксус, соду и лимонную кислоту. Однако такая смесь подходит только для обычных чайников. Другие такой агрессивный раствор может испортить.

К тому же, сейчас на рынке существуют специальные средства для удаления накипи с чайников и кофемашин. Специальная формула бережно удаляет налет, не повреждая приборы.