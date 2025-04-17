Так, через накип можуть виникати сечокам'яні хвороби чи карієс. Як позбутися накипу у домашніх умовах – повідомляє 24 Канал.

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Як відмити чайник від накипу

Оцет

Якщо у вас пластиковий, скляний чи металевий чайник, які гріють воду на плиті, то їх можна очистити від накипу за допомогою оцту. Однак цей варіант не підходить, для електрочайників, адже для них цей метод вважається занадто агресивним.

Щоб приготувати розчин для миття чайників, слід взяти 100 мілілітрів оцту та 1 літр води. Цю суміш слід залити у чайник та поставити на повільний вогонь. Слід бути готовим, що запах буде неприємним, але накип – відшаровуватиметься сам. Розчин води та оцту повинен прокипіти протягом кількох хвилин, після – злити воду, сполоснути чайник та насухо витерти.

Перед тим, як знову користуватися чайником, у ньому слід двічі прокип'ятити воду.

Лимонна кислота

Цей спосіб підійде як для звичайних, так і для електрочайників. Виключення – скляні чайники.

Так, на повний чайник води варто додати 2 столові ложки лимонної кислоти. Цей розчин слід закип'ятити та залишити щонайменше на 30 хвилин, аби кислота розчинила накип. Після цього розчин слід злити, чайник промити та перед використанням ще раз прокип'ятити воду.

Сода

Як звичайні, так і електричні чайники можна почистити содою. Достатньо додати до води 1 чайної ложки соди у кип'ячену воду. Отриманий розчин слід залишити у чайнику на 30 хвилин, а після – ретельно вимити все.

Перед використанням чайника слід його вимити та двічі прокип'ятити воду.

Якщо накип у чайнику дуже товстий, то можна змішати оцет, соду та лимонну кислоту. Однак така суміш підходить лише для звичайних чайників. Інші такий агресивний розчин може зіпсувати.

До того ж, нині на ринку існують спеціальні засоби для видалення накипу з чайників та кавоварок. Спеціальна формула дбайливо видаляє наліт, не пошкоджуючи прилади.