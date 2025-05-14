Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, щоб цього уникнути, експерти з організації простору та безпеки в домі поділились, на які побутові речі слід регулярно звертати увагу та вчасно оновлювати. Що краще замінити вже зараз, розповідаємо далі.

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Фільтри для води

Залежно від моделі, фільтри потрібно міняти кожні 2 – 6 місяців. Застарілий фільтр може не лише погіршити смак води, а й зменшити її безпечність, не справляючись із забрудненнями.

Повітряні фільтри

Брудні фільтри системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря знижують якість повітря в домі й перевантажують техніку. Перевіряйте їх щомісяця, а змінюйте – кожні 1 – 3 місяці, особливо якщо маєте алергії або домашніх тварин.

Батарейки в детекторах диму та чадного газу

Навіть якщо пристрій підключено до мережі, резервні батарейки мають змінюватися щорічно. Найкраще це робити під час переходу на літній або зимовий час.

Подушки

Через 1,5 – 2 роки подушки втрачають форму та накопичують пилових кліщів. Якщо ви регулярно прокидаєтеся з болем у шиї або закладеним носом – це сигнал оновити подушку.

Деякі дрібні несправності можуть становити серйозну небезпеку / Фото Freepik

Шторки для душу

Вологе середовище сприяє розвитку цвілі. Замінюйте шторки кожні 6 місяців, або регулярно періть, якщо вони текстильні.

Килимки у ванній та на кухні

Ці елементи щодня контактують з вологою та брудом. Навіть при частому пранні вони втрачають свіжість і форму. Рекомендована заміна – щороку.

Зарядні пристрої

Несправні зарядні шнури можуть перегріватися, пошкоджувати пристрої або створювати пожежну небезпеку. Якщо зарядка не тримається, кабель пошкоджений або гріється – настав час його замінити.

Косметика

Більшість косметичних засобів придатна до використання лише 3 – 24 місяці після відкриття. Особливо обережно слід ставитися до засобів для очей, як-от туш – її потрібно змінювати кожні 3 місяці, щоб уникнути інфекцій.

Засоби для чищення

Відбілювачі та інші активні засоби втрачають ефективність із часом – наприклад, відкритий відбілювач вже через пів року стає слабшим. Засоби з ароматами також можуть змінювати запах після закінчення терміну придатності.

До речі, звертати увагу варто не тільки на домашні дрібниці. Часто оновлення потребує й побутова техніка, зокрема є 7 ознак, що час змінити пральну машину.