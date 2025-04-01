В народных приметах и не только этому можно найти немало интересных объяснений. Когда же лучше избегать мытья пола, рассказывает 24 Канал.

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Когда нельзя мыть пол по народным приметам

По народным верованиям, мытье пола в вечернее время может смыть хорошую энергию из дома. Также считалось, что это может навлечь неудачу или ухудшить финансовое состояние семьи.

Кроме того, принято не заниматься уборкой в религиозные праздники или в воскресенье, ведь это считается проявлением неуважения. Говорят, в случае необходимости генеральной уборки, лучше делать это в четверг.

Не рекомендуется мыть пол и перед тем, как кто-то отправляется в путешествие, поскольку это может смыть удачу и вызвать неприятности в дороге.

Вместе с тем в некоторых традициях считается, что мытье полов в понедельник и пятницу может навлечь ссоры или проблемы в семье.

Не каждый день подходит для мытья пола / Фото Freepik

Когда мытье пола может действительно навредить

Если у вас свежий лакированный деревянный пол или плитка, лучше подождать, пока покрытие полностью высохнет и затвердеет. Это же касается нанесения воска или полировки. Мытье пола сразу после обработки специальными средствами может свести их эффект на нет.

Также если дома есть больной, особенно с респираторными инфекциями, чрезмерная влажность после мытья пола может ухудшить самочувствие или способствовать распространению бактерий.

Кроме того, целом зимой или в межсезонье, когда пол холодный, мытья может привести к повышению влажности и появлению плесени.

Напоследок, если дома проводят электрические работы, лишняя влага после мытья тоже может вызвать короткое замыкание или другие неисправности.

К слову, ограничения есть не только по мытью пола. Народные приметы также запрещают мыть окна в определенные дни.