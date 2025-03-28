Однако, важно знать, когда и как правильно их мыть, чтобы не создать себе хлопот. Когда лучше не брать к уборке окон и почему, рассказывает 24 Канал.

К теме Об этом мало кто знает: почему не стоит вешать полотенце на дверь

Когда не стоит мыть окна по народным верованиям

Считается, что мыть окна вечером или ночью не стоит. Лучшее время для этого – утро, ведь, по приметам, если завершить работу до обеда, в доме долго будут царить тепло и уют. Зато вечернее мытье окон могло, по поверьям, "смыть" из дома благосостояние и здоровье, а также привлечь нечистую силу.

Также народные приметы говорят, что лучше не мыть окна во время дождя, ведь это может навлечь в дом невзгоды или болезни. Оптимальным вариантом будет выбрать сухой, ясный день.

Кроме того, не рекомендуется мыть окна за три дня до Пасхи и в сам праздник. Это правило распространяется и на воскресенье, вторую половину субботы и другие праздники – в эти дни уборку следует отложить.

Как легко вымыть окна: смотрите видео

Когда стоит отложить мытье окон по объективным причинам

Существуют также объективные причины, когда лучше воздержаться от мытья окон:

Плохая погода: влажность или низкая температура может усложнить процесс мытья окон.

Угроза безопасности: если на улице очень сильный ветер или опасные условия (например, молния), то мытье окон может быть не только неэффективным, но и опасным.

Загрязненность воздуха: в местах с высоким уровнем загрязнения воздуха, мытье окон может быть бесполезным, поскольку они быстро загрязняются снова.

Когда лучше всего приводить в порядок окна

Согласно традициям, самый благоприятный день для генеральной уборки – четверг. Именно в этот день мытье окон, зеркал и пола помогает очистить дом от негатива, улучшить атмосферу и способствовать материальному достатку.

В то же время, если не учитывать приметы, то достаточно выбрать любой теплый и солнечный день. Так мытье окон будет комфортным и точно эффективным.

Кстати, в народной традиции существуют запреты не только на мытье окон в определенные дни, но и на выбрасывание мусора вечером. Наши предки верили, что выносить мусор на ночь – к беде и проблемам в разных сферах.