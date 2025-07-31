Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, насправді вам не потрібні дорогі засоби або професійне обладнання. Ви можете зробити ефективний засіб для миття вікон власноруч – із простих інгредієнтів, які, ймовірно, вже є у вас на кухні. Що для цього знадобиться, розповідаємо далі.

До теми Повертаємо чистоту: як вимити вікна після ремонту

Змішайте інгредієнти

Налийте у пляшку з розпилювачем оцет (або лимонний сік), додайте рідкий засіб для посуду та воду. Енергійно струсіть пляшку, щоб усе добре перемішалося.

Додайте аромат (опціонально)

Щоб нейтралізувати різкий запах оцту, додайте у суміш ефірну олію – наприклад, м’ятну, лаванди чи чайного дерева.

Нанесіть та протріть

Обприскайте скляну поверхню засобом, а потім витріть її мікрофіброю або замшевою серветкою до блиску.

До слова, не завжди справа у засобі для миття вікон. Іноді це важко зробити фізично, тож варто розібратися, як легко помити вікна на високому поверсі.