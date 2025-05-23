Головне, щоб до вікон був бодай мінімальний доступ зсередини. Про це пише 24 Канал.

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Як помити вікно на високому поверсі

Звичайно, найпростіше помити вікна, які відкриваються всередину. Але якщо вони мають глухі секції або не відкриваються взагалі, то це значно складніше. Втім, все можливо.

Перший спосіб – спеціальна магнітна щітка.

Вона складається з двох частин, і має потужні магніти. Одна частина щітки всередині приміщення, а друга – ззовні, яка повністю повторює її рух.



Магнітна щітка для миття вікон / Shafa.ua

Порада. Обирайте магнітну щітку за товщиною скла і ретельно читайте відгуки. Адже дешеві можуть відчепитися та впасти.

Другий спосіб – спеціальна телескопічна швабра. Вона підійде тим, у кого хоч частково є доступ до вікна, але важко дістатися до всіх кутів.

На ринку безліч моделей: з губкою, мікрофіброю чи гумовим скребком. Деякі навіть мають резервуар для мийного засобу та кнопку розпилення.

Телескопічна швабра для миття вікон / Loco

Важливо! Не вилазьте у вікно або на підвіконня, особливо вище 3-го поверху. Якщо вікна не відкриваються і магнітна щітка не підходить – краще викликати клінінг.