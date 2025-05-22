Чого потрібно уникати, а на що потрібно звернути увагу під час прибирання кухні, розповідає 24 Канал.

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Як обрати правильний засіб

Шукайте на побутовій хімії такі компоненти:

Натрію гідроксид (NaOH) чи калію гідроксид (KOH) – підходять тільки для витяжок, плит, і в жодному разі не для дерев'яних поверхонь).

Натрій карбонат (soda ash) або натрій бікарбонат (сода) – м'якіші, можна для дерева чи пластика.

Також з жиром гарно борються поверхнево-активні речовини (ПАР). Шукайте формулювання на кшталт "аніонні ПАР" чи "неіоногенні ПАР".

Якщо чистите кухонні меблі, дерев'яні або фарбовані поверхні, то уникайте засобів з агресивним хлором.

Також не використовуйте абразиви для скла, металу та глянцю, оскільки вони їх дряпають.



Підбирайте засоби проти жиру правильно, щоб не пошкодити поверхню / Pexels

Порада. Для того, щоб не пошкодити поверхні, краще використовувати меламінову губку або губку з мікрофіброю. Завжди працюйте зверху вниз, змиваючи залишки, адже інакше ви просто розмажете жир.

До слова, з жиром дуже гарно допомагає боротися тепло. Якщо поверхні спершу прогріти феном або парою, вони відмиваються значно легше.

Якщо ж це духова шафа, то перед тим, як нанести "хімію", її можна трішки підігріти.

Раніше ми писали про те, як відмити водний камінь – для боротьби з ним потрібні абсолютно інші засоби, тому що хлор, абразиви та сильні луги на нього не діють.