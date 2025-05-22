Чего нужно избегать, а на что нужно обратить внимание во время уборки кухни, рассказывает 24 Канал.

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Как выбрать правильное средство

Ищите на бытовой химии такие компоненты:

Натрия гидроксид (NaOH) или калия гидроксид (KOH) – подходят только для вытяжек, плит, и ни в коем случае не для деревянных поверхностей).

Натрий карбонат (soda ash) или натрий бикарбонат (сода) – более мягкие, можно для дерева или пластика.

Также с жиром хорошо борются поверхностно-активные вещества (ПАВ). Ищите формулировки вроде "анионные ПАВ" или "неионогенные ПАВ".

Если чистите кухонную мебель, деревянные или крашеные поверхности, то избегайте средств с агрессивным хлором.

Также не используйте абразивы для стекла, металла и глянца, поскольку они их царапают.



Подбирайте средства против жира правильно, чтобы не повредить поверхность / Pexels

Совет. Для того, чтобы не повредить поверхности, лучше использовать меламиновую губку или губку с микрофиброй. Всегда работайте сверху вниз, смывая остатки, ведь иначе вы просто размажете жир.

К слову, с жиром очень хорошо помогает бороться тепло. Если поверхности сначала прогреть феном или паром, они отмываются значительно легче.

Если же это духовой шкаф, то перед тем, как нанести "химию", ее можно немного подогреть.

Ранее мы писали о том, как отмыть водный камень – для борьбы с ним нужны совершенно другие средства, потому что хлор, абразивы и сильные щелочи на него не действуют.