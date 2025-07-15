Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @zelinskaya.i.

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Які 7 місць у домі треба постійно чистити?

Регулярне прибирання – це не лише про протирання пилу раз на кілька днів, прання чи миття підлоги. Деякі речі в будинку потребують додаткової уваги та очищення.

Так, принаймні раз на місяць слід чистити:

Витяжка на кухні

Від приготування їжі на витяжці швидко накопичується бруд та жир. Відтак, принаймні раз на місяць потрібно чистити витяжку, аби не накопичувався застарілий жир.

Посудомийна машина

Ця побутова техніка може здаватися чистою, адже вона миє посуд. Втім, фільтри швидко забиваються, а в стоках накопичується бруд та застояна вода. Тому посудомийку теж слід чистити, щоб вона і надалі ефективно мила посуд.



Посудомийку треба чистити раз на місяць / Фото Freepik

Душова лійка

Від води на лійці може утворюватися накип, тому хоча б раз на місяць її треба чистити. Достатньо нанести засіб від нальоту на лійку, засунути її в пакет та залити близько на 30 хвилин. За цей час засіб встигне подіяти та розчинить увесь наліт.

Ганчірки для прибирання

Щоб прибирання дійсно було ефективним, робити це потрібно чистими ганчірками. Тому усі ганчірки та губки треба щонайменше раз на місяць (але краще робити це частіше) прати. Для видалення усіх забруднень та бактерій можна скористатися кисневим порошком.

Кухонні рушники

Не варто забувати й про прання кухонних рушників. Їх можна також прати у кисневому порошку, який поверне рушникам новий вигляд.



Рушники потрібно прати хоча б раз на місяць / Фото Freepik

Відро зі шваброю

Відро, яке використовується для миття підлоги, та швабру теж потрібно чистити. Найпростіший спосіб – набрати всередину відра воду, поставити туди швабру та насипати кисневого порошку.

Зливи

У ванній кімнаті та на кухні слід чистити зливи, аби сміття, волосся та шерсть не засмічували каналізацію. Крім того, бруд може стати причиною неприємного запаху у ванній кімнаті, тому не слід забувати про їхнє очищення.

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