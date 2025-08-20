Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, несколько небольших изменений могут создать впечатление, что дом не работает против вас, когда вы пытаетесь поддерживать порядок. Какие полезные привычки стоит попробовать внедрить в свою жизнь, чтобы уборка не была такой изнурительной, рассказываем далее.

К теме 6 вещей в доме, которые никогда не следует вытирать бумажными полотенцами

Как облегчить уборку дома?

Расхламление

Расхламление – это решающий первый шаг к тому, чтобы сделать дом легче для уборки. Чем меньше у вас вещей, тем меньше их придется убирать.

Храните чистящие средства в легкодоступных местах

Хранение соответствующих чистящих средств вблизи мест, где вы будете их использовать, может устранить неудобства, когда вам нужно быстро убрать.

Приобретите очиститель воздуха

Одно простое решение, которое может помочь справиться с избытком пыли, – это очиститель воздуха. Он может существенно уменьшить количество пыли в доме и частоту вытирания поверхностей.

Маленькие привычки поддерживают чистоту / Фото Freepik

Инвестируйте в робота-пылесоса

Еще один прибор, который может уменьшить нагрузку по дому, – это робот-пылесос. Они могут сэкономить время на уборке практически без дополнительных усилий.

Найдите места для всех вещей

Каждой вещи должно быть предназначено место для хранения. Тогда во время уборки легко определить, куда что нужно деть.

Делайте быструю уборку ежедневно

Включение реалистичного объема ежедневной уборки в распорядок дня поможет контролировать беспорядок и не создавать дома хаос, требующий длительной уборки.

К слову, не все дома стоит убирать ежедневно. Є 7 мест в доме, которые нужно убирать только раз в месяц.