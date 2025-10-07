Повністю біла кухня може здаватися стерильною, до того ж на ній видно кожну пляму, відбиток пальців чи бризки олії після приготування їжі. Ба більше, така одноманітність може навіть знизити вартість вашого житла. На щастя, існують кращі дизайнерські рішення, які допоможуть додати простору об'єму та характеру, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як додати контрасту в інтер'єр?

Найкращий спосіб створити вдалу кольорову комбінацію для кухонних поверхонь – це продуманий і помірний контраст. Замість того щоб підбирати однакові матеріали й відтінки, додайте різноманіття через текстури, фактури й кольори. Це зовсім не означає, що потрібно відмовлятися від світлого та відкритого простору – просто варто використовувати елементи, які додають тепла й індивідуальності.

Наприклад, якщо ви прагнете створити легку, повітряну атмосферу, замініть білий колір на теплі нейтральні відтінки – кремовий, світло-бежевий чи "таупе".

Контрастні кольори оживлять інтер'єр кухні / Фото Metal + Petal

Поєднання кольорів додає глибини, наприклад: бежеві шафки з кремовою кварцовою стільницею та фартухом із візерунком. Також варто додати природні текстури, щоб "заземлити" дизайн і уникнути надмірної холодності.

Стільниці з світлого дуба чи острів із волоського горіха гарно контрастуватимуть із пофарбованими шафами чи кам'яними поверхнями. Навіть дрібні деталі – відкриті дерев'яні полиці або елементи з масиву дерева – створять цікаву фактуру й візуальну привабливість.

Ще один спосіб уникнути "плаского" вигляду – вибір каменю з виразним малюнком. Замість суцільно білих стільниць оберіть кварц, мармур або граніт із м'якими прожилками чи кольоровими вкрапленнями – вони створюють делікатну, але помітну візуальну глибину.

Гармонійна кухня не обов'язково має бути однотонною. Навпаки, найзатишніші й найестетичніші інтер'єри часто досягають своєї краси саме завдяки контрастам.

Зверніть увагу! Як пише видання Purewow, у 2026 році популярність отримають кухні, які мають "природній" вигляд. Люди обирають дерев'яні відтінки від середніх до темних, насичені зелені та природні кольори, як теракота.

Який тренд 2026 року помітили на кухні Памели Андрерсон?

Їдальня Памели Андерсон показує, що нейтральні обідні стільці вже не в моді. У 2026 році популярні будуть яскраві, сміливі кольори. Нещодавно акторка опублікувала в Instagram милий танцювальний ролик на фоні їдальні, де виділяються кобальтові стільці.

Кобальтовий колір стане одним із найпопулярніших у 2026 році. У наступному році очікується повернення основних кольорів: червоний, жовтий і синій стануть ключовими у дизайні.