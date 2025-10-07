Полностью белая кухня может казаться стерильной, к тому же на ней видно каждое пятно, отпечаток пальцев или брызги масла после приготовления пищи. Более того, такое однообразие может даже снизить стоимость вашего жилья. К счастью, существуют лучшие дизайнерские решения, которые помогут добавить пространству объема и характера, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как добавить контраста в интерьер?

Лучший способ создать удачную цветовую комбинацию для кухонных поверхностей – это продуманный и умеренный контраст. Вместо того чтобы подбирать одинаковые материалы и оттенки, добавьте разнообразие через текстуры, фактуры и цвета. Это вовсе не означает, что нужно отказываться от светлого и открытого пространства – просто стоит использовать элементы, которые добавляют тепла и индивидуальности.

Например, если вы хотите создать легкую, воздушную атмосферу, замените белый цвет на теплые нейтральные оттенки – кремовый, светло-бежевый или "таупе".

Контрастные цвета оживят интерьер кухни / Фото Metal + Petal

Сочетание цветов добавляет глубины, например: бежевые шкафчики с кремовой кварцевой столешницей и фартуком с узором. Также стоит добавить природные текстуры, чтобы "заземлить" дизайн и избежать чрезмерной холодности.

Столешницы из светлого дуба или остров из грецкого ореха хорошо контрастировать с окрашенными шкафами или каменными поверхностями. Даже мелкие детали – открытые деревянные полки или элементы из массива дерева – создадут интересную фактуру и визуальную привлекательность.

Еще один способ избежать "плоского" вида – выбор камня с выразительным рисунком. Вместо сплошь белых столешниц выберите кварц, мрамор или гранит с мягкими прожилками или цветными вкраплениями – они создают деликатную, но заметную визуальную глубину.

Гармоничная кухня не обязательно должна быть однотонной. Наоборот, самые уютные и эстетичные интерьеры часто достигают своей красоты именно благодаря контрастам.

Обратите внимание! Как пишет издание Purewow, в 2026 году популярность получат кухни, которые имеют "естественный" вид. Люди выбирают деревянные оттенки от средних до темных, насыщенные зеленые и природные цвета, как терракота.

Какой тренд 2026 года заметили на кухне Памелы Андрерсон?

Столовая Памелы Андерсон показывает, что нейтральные обеденные стулья уже не в моде. В 2026 году популярны будут яркие, смелые цвета. Недавно актриса опубликовала в Instagram милый танцевальный ролик на фоне столовой, где выделяются кобальтовые стулья.

Кобальтовый цвет станет одним из самых популярных в 2026 году. В следующем году ожидается возвращение основных цветов: красный, желтый и синий станут ключевыми в дизайне.