Проверенные советы от сантехников и бытовых экспертов собрало издание Better Homes and Gardens, передает 24 Канал.

Почему кофейная гуща – это проблема?

Кофейная гуща не растворяется в воде, наоборот – имеет свойство слипаться и накапливаться в трубах. Со временем это может привести к полному забиванию, особенно в сочетании с жиром или мыльными остатками. В большом количестве эти остатки способны повредить сантехнике.

Как прочистить трубу, если гуща уже попала в сток?

Горячая вода

Если засор еще легкий, можно осторожно залить в сток большой объем кипяченой воды. Она поможет размягчить и протолкнуть мелкие частицы гущи.

Сода + уксус

Насыпьте примерно по пол чашки соды и пол чашки белого уксуса в трубу, подождите 15 – 30 минут, затем промойте горячей водой. Такой реактив помогает размягчить осадки.



Чем можно промыть кофейную гущу, которая забила трубы на кухне / Фото Africa Images

Механическая чистка – вантуз или сантехнический трос

Если вода стоит и ничего не помогает – используйте вантуз или сантехнический трос. Часто проблему можно решить механически.

Если все домашние методы не сработали – стоит позвонить сантехнику. Засор может быть глубже в трубе, где простые средства уже не действуют.

Как предотвратить это?

Как пишет The spruce, предотвращение – лучшая защита. Не смывайте кофейную гущу в сток – выбрасывайте ее в компост или в мусорное ведро.

Что еще категорически нельзя бросать в кухонную раковину?