Специалисты издания Kokl.ua выделяют 9 категорий отходов, которые категорически нельзя сбрасывать в раковину.
Смотрите также Как вывести плесень на стенах: 5 лучших средств, которые вы должны знать
Что категорически нельзя бросать в кухонную раковину?
- Кофейная гуща
Как пишет Newsweek, молотый кофе оседает на стенках труб, притягивает бактерии и формирует плотный налет. По данным Европейского бюро по водным ресурсам, в 2024 году кофейная гуща стала причиной 15% вызовов сантехников в кафе Европы.
- Яичная скорлупа
Скорлупа состоит из твердого кальция и имеет острые края. В сочетании с жиром, крахмалом и другими органическими остатками она может создавать плотные комки, которые блокируют поток воды.
- Рис и макароны
Рис и макароны, попадая в трубы, быстро впитывают воду и разбухают. Из маленьких зернышек или кусочков они превращаются в липкую массу, которая прилипает к стенкам труб и образует густой осадок.
- Овощные обрезки
Волокнистая структура образует "паутину" в трубах и ускоряет коррозию. В Европе 20% засоров вызваны именно обрезками.
9 вещей, которые категорически нельзя бросать в кухонную раковину / Фото Unsplash
Также эксперты не рекомендуют выбрасывать в раковину:
- Муку – она набухает, образуя густую пасту, что блокирует поток.
- Косточки фруктов – царапают стенки труб и повреждают измельчители.
- Волосы и ногти – спутываются в клубки и блокируют воду.
- Влажные салфетки – синтетические салфетки не разлагаются в воде и часто вызывают заторы.
- Лекарства и химикаты – накапливаются в трубах и вредят бактериям.
Как не повредить холодильник?
Эксперты предупреждают, что использование магнитов на холодильнике может мешать герметичности уплотнителя дверей и влиять на работу электроники.
Острые края магнитов могут оставлять царапины на поверхности холодильника, особенно на глянцевых или стальных дверях.