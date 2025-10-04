Специалисты издания Kokl.ua выделяют 9 категорий отходов, которые категорически нельзя сбрасывать в раковину.

Смотрите также Как вывести плесень на стенах: 5 лучших средств, которые вы должны знать

Что категорически нельзя бросать в кухонную раковину?

Кофейная гуща

Как пишет Newsweek, молотый кофе оседает на стенках труб, притягивает бактерии и формирует плотный налет. По данным Европейского бюро по водным ресурсам, в 2024 году кофейная гуща стала причиной 15% вызовов сантехников в кафе Европы.

Яичная скорлупа

Скорлупа состоит из твердого кальция и имеет острые края. В сочетании с жиром, крахмалом и другими органическими остатками она может создавать плотные комки, которые блокируют поток воды.

Рис и макароны

Рис и макароны, попадая в трубы, быстро впитывают воду и разбухают. Из маленьких зернышек или кусочков они превращаются в липкую массу, которая прилипает к стенкам труб и образует густой осадок.

Овощные обрезки

Волокнистая структура образует "паутину" в трубах и ускоряет коррозию. В Европе 20% засоров вызваны именно обрезками.



9 вещей, которые категорически нельзя бросать в кухонную раковину / Фото Unsplash

Также эксперты не рекомендуют выбрасывать в раковину:

Муку – она набухает, образуя густую пасту, что блокирует поток.

– она набухает, образуя густую пасту, что блокирует поток. Косточки фруктов – царапают стенки труб и повреждают измельчители.

– царапают стенки труб и повреждают измельчители. Волосы и ногти – спутываются в клубки и блокируют воду.

– спутываются в клубки и блокируют воду. Влажные салфетки – синтетические салфетки не разлагаются в воде и часто вызывают заторы.

– синтетические салфетки не разлагаются в воде и часто вызывают заторы. Лекарства и химикаты – накапливаются в трубах и вредят бактериям.

Как не повредить холодильник?