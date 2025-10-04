Фахівці видання Kokl.ua виділяють 9 категорій відходів, які категорично не можна скидати в раковину.

Що категорично не можна кидати в кухонну раковину?

Кавова гуща

Як пише Newsweek, мелена кава осідає на стінках труб, притягує бактерії та формує щільний наліт. За даними Європейського бюро з водних ресурсів, у 2024 році кавова гуща стала причиною 15% викликів сантехніків у кав'ярнях Європи.

Яєчна шкаралупа

Шкаралупа складається з твердого кальцію і має гострі краї. У поєднанні з жиром, крохмалем та іншими органічними залишками вона може створювати щільні грудки, які блокують потік води.

Рис та макарони

Рис та макарони, потрапляючи у труби, швидко вбирають воду і розбухають. З маленьких зернят чи шматочків вони перетворюються на липку масу, яка прилипає до стінок труб і утворює густий осад.

Овочеві обрізки

Волокниста структура утворює "павутину" у трубах і прискорює корозію. У Європі 20% засмічень спричинені саме обрізками.



9 речей, які категорично не можна кидати в кухонну раковину / Фото Unsplash

Також експерти не рекомендують викидати в раковину:

Борошно – воно набухає, утворюючи густу пасту, що блокує потік.

– воно набухає, утворюючи густу пасту, що блокує потік. Кісточки фруктів – дряпають стінки труб і пошкоджують подрібнювачі.

– дряпають стінки труб і пошкоджують подрібнювачі. Волосся та нігті – сплутуються в клубки та блокують воду.

– сплутуються в клубки та блокують воду. Вологі серветки – синтетичні серветки не розкладаються у воді і часто спричиняють затори.

– синтетичні серветки не розкладаються у воді і часто спричиняють затори. Ліки та хімікати – накопичуються у трубах та шкодять бактеріям.

