Добра новина в тому, що розв'язати проблему можна простіше, ніж здається. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на House Digest.

Дивіться також Щоб не довелося міняти всю кухню: чим неможна мити кухонні шафки

Як працює цей метод і чому він ефективний?

Пилосос для вологого/сухого прибирання має потужність, яка часто перевищує силу всмоктування вантуза. Завдяки цьому він здатен "затягнути" засмічення значно глибше, ніж можна дістатись вручну або хімікатами.

На відміну від агресивних засобів, цей метод:

не шкодить трубам,

не викликає корозію,

не створює токсичних випарів,

є ощадливим для шкіри та очей.

Як прочистити злив пилососом?

Підготуйте робочу зону. Очистіть раковину, зніміть пробку, заберіть воду. Злив має бути відкритим і доступним. Підключіть пилосос. Використовуйте лише заземлену розетку. Захистіть корпус і електроніку від потрапляння води. Візьміть вузьку насадку, обмотайте її вологою тканиною – це забезпечить герметичність під час роботи. Прикладіть насадку до зливу. Тримайте щільно, без рухів і перекосів. Увімкніть режим рідинного всмоктування та максимальну потужність. Якщо пролунає характерне булькання чи "сьорбання" – засмічення зрушило. Повторіть у разі потреби.

Якщо ефекту немає одразу, спробуйте 2 – 3 підходи. Після очищення пропустіть через злив гарячу воду та перевірте, чи немає витоків. Цей метод підходить для більшості побутових засмічень (волосся, жир, залишки мила).

Як за допомогою неочікуваного девайсу прочистити злив / Unsplash

Як позбутися неприємного запаху з раковини?

Newsweek зазначає: якщо з раковини вже відчувається неприємний запах, не поспішайте купувати агресивну "хімію". Є прості натуральні способи, які допоможуть швидко усунути проблему:

Сода + оцет

Насипте в злив 3 – 4 столові ложки харчової соди, а потім залийте половину склянки оцту. Залиште суміш на 10 – 15 хвилин, а потім промийте гарячою водою. Така реакція розщеплює залишки жиру і прибирає бактерії.

Сіль та гаряча вода

Якщо запах не сильний, достатньо насипати ложку солі й залити літром окропу. Це дезінфікує і змиває легкі відкладення.

Чому ні в якому разі не можна викидати кавову гущу в умивальник?