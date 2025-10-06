Перевірені поради від сантехніків і побутових експертів зібрало видання Better Homes and Gardens, передає 24 Канал.

Чому кавова гуща – це проблема?

Кавова гуща не розчиняється у воді, навпаки – має властивість злипатися і накопичуватися в трубах. З часом це може призвести до повного забиття, особливо у поєднанні з жиром чи мильними залишками. У великій кількості ці залишки здатні зашкодити сантехніці.

Як прочистити трубу, якщо гуща вже потрапила у стік?

Гаряча вода

Якщо засмічення ще легке, можна обережно залити в стік великий об'єм кип'яченої води. Вона допоможе розм'якшити і проштовхнути дрібні частинки гущі.

Сода + оцет

Насипте приблизно по пів чашки соди та пів чашки білого оцту у трубу, почекайте 15 – 30 хвилин, потім промийте гарячою водою. Такий реактив допомагає розм'якшити осади.



Чим можна промити кавову гущу, яка забила труби на кухні / Фото Africa Images

Механічне чищення – вантуз або сантехнічний трос

Якщо вода стоїть і нічого не допомагає – використовуйте вантуз або сантехнічний трос. Часто проблему можна вирішити механічно.

Якщо всі домашні методи не спрацювали – варто зателефонувати сантехніку. Засмічення може бути глибше у трубі, де прості засоби вже не діють.

Як запобігти цьому?

Як пише The spruce, запобігання – найкращий захист. Не змивайте кавову гущу в стік – викидайте її в компост або у відро для сміття.

