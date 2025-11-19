Краснокорый дерен – отличный пример. Он имеет насыщенно-красные побеги и листья, которые в течение сезона меняет цвет от темно-зеленого до красного и пурпурного, передает 24 Канал с ссылкой на House Digest.

Как размножить краснокорый дерен?

Для размножения этих красочных кустов вам нужны только стакан воды и острые чистые секаторы.

Хотя черенки обычно очень быстро пускают корни в воде – примерно за неделю – до полного взросления куста в почве пройдут годы / Фото Evgenia Vlasova

Чтобы размножить дерен в воде, сначала нужно взять черенки с основного растения, когда оно находится в состоянии зимнего покоя. Лучше всего выбирать молодые побеги толщиной примерно как карандаш и с несколькими здоровыми почками.

Чистыми острыми секаторами срежьте побег у основания. Далее подготовьте черенки, убрав лишние листья или мелкие веточки. Затем нарежьте ветку на части длиной 15 – 23 сантиметра. Делайте срезы возле узлов листьев, чтобы стимулировать развитие корней.

После этого поставьте черенки в стакан с 5 – 7 сантиметрами воды, разместив их почками кверху.

Стакан можно держать в месте с ярким, но рассеянным светом. Не забывайте регулярно менять воду, чтобы не допустить появления бактерий.

Корни начнут появляться примерно через неделю. Когда они окрепнут, пересадите черенки в небольшие горшки с грунтом, заглубив корни примерно на 10 сантиметров. Поддерживайте почву слегка влажной и дождитесь появления листочков – после этого весной можно пересаживать молодые растения в открытый грунт.

Как пишет The Spruce, красный дерен относится к немногим кустарникам, которые прекрасно растут в сырых, лесных условиях.

Основные правила ухода:

Сажайте куст там, где его хорошо видно, например, у стены, что зимой получает много солнца, или на склонах для укрепления почвы;

Каждый год удаляйте несколько самых старых побегов, чтобы сохранить насыщенный красный цвет молодых ветвей;

Подрезайте корни лопатой вокруг основания, чтобы куст не распространялся слишком сильно;

Периодически срезайте растение "под ноль", чтобы омолодить и контролировать его рост.

