Какие комнатные растения будут в тренде в 2026 году – расскажет 24 Канал со ссылкой на aol.

Соучредитель и CEO компании Gardenuity Донна Летье рассказала, что в последнее время людей привлекают не только красивые, но и функциональные растения.

Тренды 2026 года базируются на связи с природой, с собой и с простой радостью ухода за живыми существами,

– отметила Донна Летье.

Какие растения будут в тренде?

Алоказия сильвер драгон

Редкое растение имеет толстые серебристо-зеленые листья с темными прожилками, которые добавляют интерьеру экзотичности. Она идеально чувствует себя во влажных комнатах, например, в ванной.



Алоказия сильвер драгон / Фото из сети

Пальма Белла

Миниатюрная пальма Белла создает тропическую атмосферу даже в небольших помещениях. Она безопасна для домашних животных и снижает уровень стресса, поэтому станет прекрасным акцентом в гостиной или ванной.

Бегония Рекс

Это растение поражает яркими листьями – от серебристых до фиолетовых оттенков. Она добавляет пространству текстуры и цвета, не занимая много места, и прекрасно сочетается с другими растениями.



Бегония Рекс / Фото из сети

Папоротник Бостонский

Gardener's Supply отмечает, что это – классика, которая возвращается! Бостонский папоротник станет частью тренда на винтажный стиль. Он безопасен для детей и животных, любит высокую влажность и мягкое освещение.

Какие растения подойдут новичкам?

Если вы только начинаете знакомство с миром комнатных растений, стоит выбрать те, что не требуют сложного ухода. Среди лучших вариантов – сансевиерия цилиндрическая, суккулентное растение из Африки, которое прекрасно переносит жару и засуху.

Она требует лишь умеренного полива и яркого, но рассеянного света. Еще один неприхотливый фаворит – замиокулькас, известный как "долларовое дерево". Ему достаточно редкого полива и обычного дневного или даже искусственного освещения, а блестящие зеленые листья добавляют интерьеру свежести.

Как мы видим, тренды 2026 года – это возвращение к природе, забота о собственном благополучии и любовь к живому. Независимо от того, или вы опытный коллекционер, или новичок, зеленые друзья сделают ваш дом теплее, гармоничнее и полным жизни.