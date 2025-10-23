Проте дизайнери попереджають: є одна зона, де подібні рішення краще не застосовувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AOL.
Дизайнери радять уникати яскравих шпалер у спальні.
Чому не варто обирати яскраві шпалери для спальні?
Як і екрани гаджетів, занадто яскраві шпалери можуть надмірно стимулювати мозок і заважати розслабленню перед сном. Візерунки з насиченими кольорами – червоним, помаранчевим, жовтим – заряджають енергією, що чудово підходить для кухні чи вітальні, але не для кімнати, де головна мета – спокій і відпочинок. Крім того, великі або хаотичні малюнки привертають увагу й утримують фокус навіть тоді, коли ви намагаєтесь заснути.
Де не варто використовувати яскраві шпалери / Фото Unsplash
Як підібрати шпалери, щоб спальня залишалась затишною?
Відмовлятися від шпалер у спальні зовсім не обов'язково, пише PMC. Просто слід обирати спокійні кольори та стримані візерунки. Палітра нейтральних тонів:
- бежеві,
- кремові,
- пильно-рожеві,
- а також прохолодні відтінки зеленого чи синього.
Вони створюють атмосферу гармонії та допомагають розслабитися. Особливо корисним є синій колір: він не лише трендовий, а й має науково доведений заспокійливий ефект, знижуючи частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск.
