Проте дизайнери попереджають: є одна зона, де подібні рішення краще не застосовувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AOL.

Дивіться також Можуть зіпсувати інтер'єр: які речі з дому варто прибрати

Дизайнери радять уникати яскравих шпалер у спальні.

Чому не варто обирати яскраві шпалери для спальні?

Як і екрани гаджетів, занадто яскраві шпалери можуть надмірно стимулювати мозок і заважати розслабленню перед сном. Візерунки з насиченими кольорами – червоним, помаранчевим, жовтим – заряджають енергією, що чудово підходить для кухні чи вітальні, але не для кімнати, де головна мета – спокій і відпочинок. Крім того, великі або хаотичні малюнки привертають увагу й утримують фокус навіть тоді, коли ви намагаєтесь заснути.

Де не варто використовувати яскраві шпалери / Фото Unsplash

Як підібрати шпалери, щоб спальня залишалась затишною?

Відмовлятися від шпалер у спальні зовсім не обов'язково, пише PMC. Просто слід обирати спокійні кольори та стримані візерунки. Палітра нейтральних тонів:

бежеві,

кремові,

пильно-рожеві,

а також прохолодні відтінки зеленого чи синього.

Вони створюють атмосферу гармонії та допомагають розслабитися. Особливо корисним є синій колір: він не лише трендовий, а й має науково доведений заспокійливий ефект, знижуючи частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск.

Benjamin Moore назвав колір 2026 року