Однако дизайнеры предупреждают: есть одна зона, где подобные решения лучше не применять. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AOL.
Дизайнеры советуют избегать ярких обоев в спальне.
Почему не стоит выбирать яркие обои для спальни?
Как и экраны гаджетов, слишком яркие обои могут чрезмерно стимулировать мозг и мешать расслаблению перед сном. Узоры с насыщенными цветами – красным, оранжевым, желтым – заряжают энергией, что прекрасно подходит для кухни или гостиной, но не для комнаты, где главная цель – спокойствие и отдых. Кроме того, большие или хаотичные рисунки привлекают внимание и удерживают фокус даже тогда, когда вы пытаетесь заснуть.
Где не стоит использовать яркие обои / Фото Unsplash
Как подобрать обои, чтобы спальня оставалась уютной?
Отказываться от обоев в спальне совсем не обязательно, пишет PMC. Просто следует выбирать спокойные цвета и сдержанные узоры. Палитра нейтральных тонов:
- бежевые,
- кремовые,
- пыльно-розовые,
- а также прохладные оттенки зеленого или синего.
Они создают атмосферу гармонии и помогают расслабиться. Особенно полезен синий цвет: он не только трендовый, но и имеет научно доказанный успокаивающий эффект, снижая частоту сердечных сокращений и кровяное давление.
Benjamin Moore назвал цвет 2026 года
Benjamin Moore назвал цвет 2026 года – Silhouette (AF-655), который является глубоким оттенком эспрессо с примесью древесного угля.
Этот цвет создает атмосферу глубины и комфорта, изменяясь от коричнево-серого при дневном освещении до почти черного с фиолетовыми оттенками при искусственном.