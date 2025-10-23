Однако дизайнеры предупреждают: есть одна зона, где подобные решения лучше не применять. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AOL.

Дизайнеры советуют избегать ярких обоев в спальне.

Почему не стоит выбирать яркие обои для спальни?

Как и экраны гаджетов, слишком яркие обои могут чрезмерно стимулировать мозг и мешать расслаблению перед сном. Узоры с насыщенными цветами – красным, оранжевым, желтым – заряжают энергией, что прекрасно подходит для кухни или гостиной, но не для комнаты, где главная цель – спокойствие и отдых. Кроме того, большие или хаотичные рисунки привлекают внимание и удерживают фокус даже тогда, когда вы пытаетесь заснуть.

Где не стоит использовать яркие обои / Фото Unsplash

Как подобрать обои, чтобы спальня оставалась уютной?

Отказываться от обоев в спальне совсем не обязательно, пишет PMC. Просто следует выбирать спокойные цвета и сдержанные узоры. Палитра нейтральных тонов:

бежевые,

кремовые,

пыльно-розовые,

а также прохладные оттенки зеленого или синего.

Они создают атмосферу гармонии и помогают расслабиться. Особенно полезен синий цвет: он не только трендовый, но и имеет научно доказанный успокаивающий эффект, снижая частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

