Как интересно оформить потолок – расскажет издание Simpolo.

Смотрите также Это просто ужас: дизайнеры рассказали, какую плитку ни в коем случае нельзя брать для ванны

Как оформить потолок на кухне?

Натяжной потолок

Современный тренд для кухонь любого размера. Натяжные полотна легко моются и не накапливают пыль, а глянцевые варианты визуально расширяют пространство и добавляют больше света.

Деревянные панели

Дерево создает уютную атмосферу и хорошо сочетается с натуральными материалами кухонной мебели. Современные деревянные потолки обрабатывают специальными составами, чтобы они были устойчивыми к влаге и перепадам температур.

Гипсокартон с подсветкой

Функциональный вариант, который позволяет создать ровные поверхности и разнообразные уровни конструкции. Встроенная LED-подсветка помогает зонировать пространство и придает кухне современный вид.



Встроенная LED-подсветка / Фото Pinterest

Матовый или фактурный крашеный потолок

Классический и бюджетный вариант, который легко обновлять. Матовые поверхности скрывают мелкие недостатки, а фактурная краска добавляет интерьеру глубины и характера.

Металлические или зеркальные панели

Идеально для минималистичных кухонь или стиля хай-тек. Зеркальный потолок отражает свет и делает комнату визуально просторнее, а металлические панели легко вытирать и они устойчивы к высоким температурам.



Стеклянный потолок / Фото Pinterest

Какие цвета лучше не выбирать для интерьеров?

Дизайнеры Homes&Gardens назвали пять цветов, которых следует избегать в интерьере:

ярко-красный,

ядовитый желтый,

грязно-коричневый,

холодный больничный белый,

ярко-фиолетовый.

Рекомендуется выбирать нейтральные, природные цвета, такие как теплые бежевые, светло-серые, мягкие зеленые и пастельные оттенки для создания уюта в доме.

Как меняются тренды в оформлении дома в 2026 году?

Ранее мы писали, что дизайнеры отходят от искусственных и мимолетных решений в пользу комфортного, "живого" стиля, который отражает образ жизни жителей.

Сегодня уже не в моде: дешевые пластмассовые растения, абсолютно белые комнаты, чрезмерный ротанг, мебель "на скорую руку", идеально подобранный декор, чрезмерный минимализм, глянцевые краски, холодный серый и резкие контрасты черного и белого.