Дизайнеры интерьера и эксперты по стандартизации озвучили, какая плитка категорически не подходит для ванных комнат – и почему этот выбор может превратить ремонт в кошмар, сообщает Homes&Gardens.

Какую плитку лучше не использовать для ванны?

Глянцевая плитка с низким коэффициентом противоскольжения

Глянцевые поверхности выглядят эффектно, но они очень скользкие при намокании. В ванной, где пол постоянно мокрый, такая плитка создает серьезную опасность падений и травм, особенно для детей и пожилых людей. Дизайнеры подчеркивают: показатель противоскольжения (R-rating) должен быть не ниже R10 – R11 для пола во влажных помещениях, а для душевых – еще выше.

Пористая или низкосортная плитка

Дешевые плитки с большим количеством микропор могут впитывать воду, что приводит к трещинам, выкрашиванию кромок и отслоению плитки со временем. В условиях постоянной влажности это вызывает плесень, грибок и разрушение клеящего слоя. Особенно опасны бюджетные варианты без четкой гидроизоляции – они могут не пережить первый сезон эксплуатации.



Какую плитку ни в коем случае нельзя брать для ванны / Фото Unsplash

Неправильно глазурованная плитка

Глазурь в плитке не только добавляет цвета, но и обеспечивает защиту от влаги. Если глазурь нанесена неравномерно или имеет микротрещины, вода будет проникать внутрь. Результат – деформация плитки, пятна и отслоения, которых в ванной трудно избежать.

Тонкая плитка большого формата

Современные тренды предлагают большие плиты, но слишком тонкие крупноформатные плитки без надлежащей подложки и качественного клея часто деформируются под воздействием влаги и изменения температуры. В лучшем случае это приводит к трещинам, в худшем – до полного отслоения.

Как следует выбирать плитку?

В блоге Edward Martin советуют: если выбираете крупноформатную плитку, обязательно используйте профессиональный монтаж и армированные клеи. А также:

Выбирайте плитку с высоким уровнем противоскольжения (R10 – R12). Избегайте чрезмерно пористых материалов без защитного слоя. Проверяйте плитку на водопоглощение (ISO/EN стандарты). Помните о правильной подложке и гидроизоляции до укладки.

Лучше инвестировать в качественный материал – это сэкономит ремонт в будущем.

Какой самый актуальный цвет 2026 года для ванной?