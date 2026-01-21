Дизайнери інтер'єру та експерти зі стандартизації озвучили, яка плитка категорично не підходить для ванних кімнат – і чому цей вибір може перетворити ремонт на кошмар, повідомляє Homes&Gardens.

Яку плитку краще не використовувати для ванни?

Глянцева плитка з низьким коефіцієнтом протиковзання

Глянцеві поверхні виглядають ефектно, але вони дуже ковзкі при намоканні. У ванній, де підлога постійно мокра, така плитка створює серйозну небезпеку падінь і травм, особливо для дітей та літніх людей. Дизайнери наголошують: показник протиковзання (R-rating) має бути не нижчим за R10 – R11 для підлоги у вологих приміщеннях, а для душових – ще вищим.

Пориста або низькосортна плитка

Дешеві плитки з великою кількістю мікропор можуть вбирати воду, що призводить до тріщин, викришування кромок і відшарування плитки з часом. В умовах постійної вологості це спричиняє цвіль, грибок і руйнування клеючого шару. Особливо небезпечними є бюджетні варіанти без чіткої гідроізоляції – вони можуть не пережити перший сезон експлуатації.



Яку плитку ні в якому разі не можна брати для ванни / Фото Unsplash

Неправильно глазурована плитка

Глазур у плитці не лише додає кольору, а й забезпечує захист від вологи. Якщо глазур нанесена нерівномірно або має мікротріщини, вода буде проникати всередину. Результат – деформація плитки, плями та відшарування, яких у ванній важко уникнути.

Тонка плитка великого формату

Сучасні тренди пропонують великі плити, але занадто тонкі великоформатні плитки без належної підкладки та якісного клею часто деформуються під впливом вологи та зміни температури. У кращому разі це призводить до тріщин, у гіршому – до повного відшарування.

Як варто обирати плитку?

У блозі Edward Martin радять: якщо обираєте великоформатну плитку, обов'язково використовуйте професійний монтаж і армовані клеї. А також:

Обирайте плитку з високим рівнем протиковзання (R10 – R12). Уникайте надмірно пористих матеріалів без захисного шару. Перевіряйте плитку на водопоглинання (ISO/EN стандарти). Пам'ятайте про правильну підкладку та гідроізоляцію до укладання.

Краще інвестувати в якісний матеріал – це зекономить ремонт у майбутньому.

Який найактуальніший колір 2026 року для ванної?