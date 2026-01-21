Дизайнери інтер'єру та експерти зі стандартизації озвучили, яка плитка категорично не підходить для ванних кімнат – і чому цей вибір може перетворити ремонт на кошмар, повідомляє Homes&Gardens.
Яку плитку краще не використовувати для ванни?
- Глянцева плитка з низьким коефіцієнтом протиковзання
Глянцеві поверхні виглядають ефектно, але вони дуже ковзкі при намоканні. У ванній, де підлога постійно мокра, така плитка створює серйозну небезпеку падінь і травм, особливо для дітей та літніх людей. Дизайнери наголошують: показник протиковзання (R-rating) має бути не нижчим за R10 – R11 для підлоги у вологих приміщеннях, а для душових – ще вищим.
- Пориста або низькосортна плитка
Дешеві плитки з великою кількістю мікропор можуть вбирати воду, що призводить до тріщин, викришування кромок і відшарування плитки з часом. В умовах постійної вологості це спричиняє цвіль, грибок і руйнування клеючого шару. Особливо небезпечними є бюджетні варіанти без чіткої гідроізоляції – вони можуть не пережити перший сезон експлуатації.
Яку плитку ні в якому разі не можна брати для ванни / Фото Unsplash
- Неправильно глазурована плитка
Глазур у плитці не лише додає кольору, а й забезпечує захист від вологи. Якщо глазур нанесена нерівномірно або має мікротріщини, вода буде проникати всередину. Результат – деформація плитки, плями та відшарування, яких у ванній важко уникнути.
- Тонка плитка великого формату
Сучасні тренди пропонують великі плити, але занадто тонкі великоформатні плитки без належної підкладки та якісного клею часто деформуються під впливом вологи та зміни температури. У кращому разі це призводить до тріщин, у гіршому – до повного відшарування.
Як варто обирати плитку?
У блозі Edward Martin радять: якщо обираєте великоформатну плитку, обов'язково використовуйте професійний монтаж і армовані клеї. А також:
- Обирайте плитку з високим рівнем протиковзання (R10 – R12).
- Уникайте надмірно пористих матеріалів без захисного шару.
- Перевіряйте плитку на водопоглинання (ISO/EN стандарти).
- Пам'ятайте про правильну підкладку та гідроізоляцію до укладання.
Краще інвестувати в якісний матеріал – це зекономить ремонт у майбутньому.
Який найактуальніший колір 2026 року для ванної?
- Колір 2026 року від Pantone – Cloud Dancer, легкий відтінок білого, ідеально підходить для ванних кімнат, створює відчуття спокою та відкритості.
- Дизайнери рекомендують поєднувати нейтральні тони з природними кольорами, такими як зелені, сині та бежеві, для створення стильного інтер'єру.