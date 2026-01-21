Дизайнери інтер'єру та експерти зі стандартизації озвучили, яка плитка категорично не підходить для ванних кімнат – і чому цей вибір може перетворити ремонт на кошмар, повідомляє Homes&Gardens.

Яку плитку краще не використовувати для ванни?

  • Глянцева плитка з низьким коефіцієнтом протиковзання

Глянцеві поверхні виглядають ефектно, але вони дуже ковзкі при намоканні. У ванній, де підлога постійно мокра, така плитка створює серйозну небезпеку падінь і травм, особливо для дітей та літніх людей. Дизайнери наголошують: показник протиковзання (R-rating) має бути не нижчим за R10 – R11 для підлоги у вологих приміщеннях, а для душових – ще вищим.

  • Пориста або низькосортна плитка

Дешеві плитки з великою кількістю мікропор можуть вбирати воду, що призводить до тріщин, викришування кромок і відшарування плитки з часом. В умовах постійної вологості це спричиняє цвіль, грибок і руйнування клеючого шару. Особливо небезпечними є бюджетні варіанти без чіткої гідроізоляції – вони можуть не пережити перший сезон експлуатації.

Яку плитку ні в якому разі не можна брати для ванни / Фото Unsplash

  • Неправильно глазурована плитка

Глазур у плитці не лише додає кольору, а й забезпечує захист від вологи. Якщо глазур нанесена нерівномірно або має мікротріщини, вода буде проникати всередину. Результат – деформація плитки, плями та відшарування, яких у ванній важко уникнути.

  • Тонка плитка великого формату

Сучасні тренди пропонують великі плити, але занадто тонкі великоформатні плитки без належної підкладки та якісного клею часто деформуються під впливом вологи та зміни температури. У кращому разі це призводить до тріщин, у гіршому – до повного відшарування.

Як варто обирати плитку?

У блозі Edward Martin радять: якщо обираєте великоформатну плитку, обов'язково використовуйте професійний монтаж і армовані клеї. А також:

  1. Обирайте плитку з високим рівнем протиковзання (R10 – R12).
  2. Уникайте надмірно пористих матеріалів без захисного шару.
  3. Перевіряйте плитку на водопоглинання (ISO/EN стандарти).
  4. Пам'ятайте про правильну підкладку та гідроізоляцію до укладання.

Краще інвестувати в якісний матеріал – це зекономить ремонт у майбутньому.

Який найактуальніший колір 2026 року для ванної?

  • Колір 2026 року від Pantone – Cloud Dancer, легкий відтінок білого, ідеально підходить для ванних кімнат, створює відчуття спокою та відкритості.
  • Дизайнери рекомендують поєднувати нейтральні тони з природними кольорами, такими як зелені, сині та бежеві, для створення стильного інтер'єру.