Дизайнери знову починають цінувати баланс і простоту квадратних форм. Особливо свіжий і природний вигляд мають квадратні плитки ручної роботи й нерівні форми. Про це виданню Better Homes & Gardens розповів засновник компанії TileBar Елі Мехловіц.

Які види квадратної плитки зараз у моді?

Квадратна плитка зеллідж ручної роботи вже певний час залишається популярною, але експерти звертають увагу не лише на неї. Дизайнерка інтер'єрів Емілі Гендерсон зазначає, що є ще один вид плитки, який зараз буквально всюди – однотонна квадратна плитка розміром 10 на 10 сантиметрів.

Довідка: Плитка зеллідж – це традиційна марокканська керамічна плитка ручної роботи. Її виготовляють із глини, вручну формують, обпалюють і покривають глазур'ю, тому кожна плитка має трохи нерівну поверхню, відтінок і краї.

Квадратна плитка зеллідж у моді цього року / Фото з відкритих джерел

Гендерсон стверджує, що маленька квадратна плитка вдало поєднує класику та сучасність. За її словами, маленька квадратна плитка може мати як сучасний, так і ретро вигляд – усе залежить від того, як її використати.

Від однотонних поверхонь до яскравих шахових візерунків – квадратну плитку можна вписати майже в будь-який інтер'єр

Якщо хочеться зробити плитку більш сучасною та трендовою, дизайнери радять використовувати яскраву контрастну затирку. Наприклад, поєднання білої квадратної плитки з кольоровими швами миттєво освіжає інтер'єр.

Ще один тренд плитки, який ідеально підходить для кухні, – у стилі Делфт. Це чудовий вибір, якщо ви прагнете створити більш традиційний інтер'єр.

Довідка: Плитка Делфт (дельфтська плитка) – це керамічна плитка у традиційному нідерландському стилі, яка виникла у місті Делфт ще у XVII столітті. Її легко впізнати за білою основою, ніжними синіми малюнками, намальованими вручну, вінтажним і класичним виглядом.

Квадратна дельфтська плитка має попит у 2026 році / Фото з відкритих джерел

Чим облицювати підлогу у 2026 році?

У 2026 році під час ремонту люди дедалі більше звертають увагу не лише на дизайн, а й на комфорт – тепло та тишу в домі. Саме тому замість ламінату й паркету багато хто обирає килимову плитку. Глянцеві підлоги ефектні на вигляд, але часто роблять дім шумнішим і холоднішим. Натомість килимова плитка краще поглинає звуки, утримує тепло й створює затишок.

Килимова плитка складається з окремих квадратів або прямокутників, які легко укладати та замінювати. Якщо одна частина пошкодиться, не потрібно міняти всю підлогу.

Таке покриття також дозволяє поєднувати різні кольори та візерунки, а сучасні матеріали мають захист від пилу й бруду. Для догляду достатньо звичайного пилососа.

Для вітальні та передпокою радять обирати міцніші варіанти, а для спальні – м'якші й тепліші.