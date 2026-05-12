Які квіти обрати для балкону – розповіли експерти видання Better Homes & Gardens.

Які квіти прикрасять ваш балкон?

Одними з найпопулярніших квітів для балконів залишаються петунії. Вони швидко розростаються, красиво звисають із кашпо та цвітуть майже без перерви до осені.

Петунії цвітуть майже без перерви до осені / Фото Unsplash

Експерти також рекомендують герань (пеларгонію), яка добре переносить спеку та не потребує складного догляду. За даними Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS), пеларгонії найкраще почуваються у сонячних місцях і чудово підходять для контейнерного вирощування.

Пеларгонія добре переносить спеку / Фото Unsplash

Для тих, хто хоче створити атмосферу середземноморського дворика, радять звернути увагу на лаванду. Вона не лише красиво виглядає, а й має приємний аромат. Лаванда добре росте у горщиках і чудово переносить сонце та вітер.

Важливо! Зверніть увагу, що лаванда приваблює бджіл, що може викликати певні проблеми.



Лаванда приваблює бджіл / Фото Unsplash

Якщо балкон перебуває у затінку, садівники рекомендують бегонії та фуксії. Вони люблять розсіяне світло й здатні створити ефект "живої картинки" навіть на невеликому просторі.

Як зробити балкон як з Pinterest?

А для Pinterest-естетики експерти радять комбінувати квіти різної висоти, додавати підвісні кашпо та використовувати світлі горщики. Ще один тренд цього сезону – поєднання декоративних квітів із пряними травами. Лаванда, розмарин, чебрець та базилік не лише прикрашають балкон, а й можуть стати частиною домашньої кухні.

Садівники нагадують: головне правило красивого балкона – враховувати кількість сонця та не забувати про регулярний полив. А ще – не боятися експериментувати з кольорами, адже навіть кілька правильно підібраних вазонів можуть зробити простір схожим на фото з Pinterest.

Раніше ми також розповідали про ще одну ідеальну рослину для балкона – розмарин. Його головна перевага полягає у невибагливості та здатності добре переносити спекотну погоду. Розмарин чудово росте на сонячних балконах, не боїться прямих променів і не потребує постійного догляду. Ба більше, ця рослина значно краще переносить короткочасну сухість ґрунту, ніж надмірний полив, який може їй зашкодити.