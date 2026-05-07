Експерти House Beautiful радять обирати невибагливі квіти та трави, які добре переносять сонце, вітер і обмежений простір.

Що посадити на балконі?

М'ята

Однією з найкращих рослин для балкона вважається м'ята. Вона швидко росте, має приємний аромат і чудово підходить для контейнерного вирощування. Фахівці навіть радять висаджувати м'яту саме в горщиках, адже в ґрунті вона може надто розростатися.



Базилік

Також у травні добре висаджувати базилік. Ця ароматна зелень любить тепло та сонячне світло, а вирощувати її можна навіть у невеликих контейнерах. Базилік швидко росте й чудово підходить для літніх страв.



Петунії

Серед квітів популярністю користуються петунії. Вони рясно цвітуть майже все літо, гарно виглядають у підвісних кашпо та не потребують складного догляду. Експерти називають їх одним із найкращих варіантів для балконів і терас.

Розмарин

Ще одна невибаглива рослина – розмарин. Він добре переносить спеку, потребує мінімального поливу та додає балкону середземноморської атмосфери. Крім того, розмарин можна використовувати в кулінарії.



Чорнобривці

Для тих, хто хоче більше кольору, чудовим вибором стануть чорнобривці. Вони легко ростуть у контейнерах, довго цвітуть і навіть допомагають відлякувати деяких шкідників.



Що варто знати новачкам про догляд за рослинами на балконі?

Якщо ви лише починаєте створювати власний "зелений куточок”, експерти Southern Living радять не обирати вибагливі рослини та дотримуватися кількох простих правил догляду.

Не переливайте рослини. Надлишок води – одна з найпоширеніших помилок. Через застій вологи коріння може почати гнити, особливо у горщиках без дренажу. Обирайте правильний бік балкона. Для сонячної сторони краще підійдуть петунії, лаванда чи розмарин, а для затіненого балкона – м'ята, бегонія або плющ. Використовуйте дренаж. На дно горщика варто насипати керамзит або дрібні камінці. Це допоможе уникнути застою води. Не садіть рослини в занадто маленькі горщики. Корінню потрібен простір для росту, інакше рослина швидко почне в'янути. Поливайте вранці або ввечері. У спеку денний полив може нашкодити рослинам, адже вода швидко випаровується, а листя може отримати опіки. Регулярно прибирайте сухе листя та квіти. Це не лише покращує вигляд рослин, а й стимулює нове цвітіння. Починайте з невибагливих рослин. Новачкам радять обирати чорнобривці, петунії, м'яту або базилік – вони добре ростуть навіть без складного догляду.

Садівник Адам Кіртланд радить у травні звернути увагу на хризантеми, сенетті та гейхеру — ці рослини добре підходять для балконів, терас і невеликих садів та не потребують надто складного догляду. За словами експерта, хризантеми є одним із найкращих варіантів для тих, хто хоче отримати яскраве та тривале цвітіння.