Саме травень є ідеальним місяцем для посадки швидкорослих культур. У цей час ґрунт вже достатньо прогрівається, що покращує проростання насіння і забезпечує активний ріст. Про це пише Homes and gardens.

Дивіться також Ці 5 гарних рослин не дадуть бур'янам захопити клумби

Що посадити у травні, щоб мати врожай на початку літа?

Редис

Вирощування редису швидке й просте. Це ідеальна культура для новачків, адже можна пройти весь шлях від посіву до збору врожаю менш ніж за 30 днів.

Літні сорти редису бувають різних форм, наприклад подовжені, як популярний "Французький сніданок", або круглі сорти типу "Черрі Белл".

Коли температура землі досягає 15 градусів тепла, насіння висівають прямо у відкритий ґрунт на глибину приблизно 1 – 1,5 сантиметра і підтримують вологість. Збирати редис можна вже через 25 днів після посіву, коли коренеплоди досягають приблизно 2,5 сантиметра у діаметрі.

Редис дасть врожай влітку, якщо його посадити у травні / Фото Pinterest

Шпинат

Це швидкоросла культура прохолодного сезону, яка в спеку швидко стрілкується, тому її краще висівати навесні для раннього врожаю.

Насіння висівають на глибину близько 1 – 1,5 сантиметра з інтервалом у кілька сантиметрів. Можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах. Після появи сходів рослини проріджують до відстані приблизно 7 – 8 сантиметрів.

Шпинат – це ідеальна культура для багаторазового збору: листя зрізають поступово, і рослина продовжує рости. Молодий шпинат готовий до збору через 25 – 35 днів.

Шпинат потребує постійно вологого ґрунту, інакше він може стати гірким або стрілкуватися / Фото Pinterest

Зелена цибуля

Зелена цибуля дозріває трохи більше ніж за місяць. Сіяти її слід на сонячній ділянці, яка отримує не менше 6 годин прямого сонячного світла на день.

Насіння висівають у борозни глибиною 1 – 1,5 сантиметра, між рядами залишають 15 – 20 сантиметрів. Сходи з'являються через 7 – 14 днів.

Збирати врожай можна через 50 – 60 днів, коли рослини досягають приблизно 20 сантиметрів.

Зелену цибулю вирощують заради довгих ніжних стебел і маленької основи / Фото Pinterest

Кущова квасоля

Кущова квасоля компактна і не потребує опори, а також дає швидкий урожай. Сіють її у відкритий ґрунт, коли він прогрівається приблизно до 21 градуса тепла. Насіння висівають на глибину близько 2 – 3 сантиметри з інтервалом у кілька сантиметрів.

Збирати стручки можна через 50 – 60 днів, коли вони м'які та довжиною 10 – 15 сантиметрів.

Регулярний збір кущової квасолі стимулює новий урожай / Фото Pinterest

Буряк

Молодий буряк можна збирати вже через 50 днів, повний – через 60 – 70 днів. Насіння висівають прямо у ґрунт, після появи сходів рослини проріджують.

Буряк легко вирощувати / Фото Pinterest

Мангольд

Мангольд поєднує декоративність і високу врожайність. Молоде листя можна збирати через 30 – 40 днів після посіву. Дорослі рослини дають врожай протягом тривалого часу.

Яскраві стебла магнольда прикрашають город / Фото Pinterest

6 фруктів і овочів, які варто посадити в травні, щоб мати врожай наприкінці літа

Southern Living назвало 6 овочів і фруктів, які дадуть врожай наприкінці літа, якщо їх посадити у травні. Серед них:

Помідори

Одна з головних літніх культур. У травні найкраще висаджувати розсаду (а не насіння). Вона швидко приживається завдяки теплу і сонцю. Помідори потребують родючого ґрунту, регулярний полив. Перші плоди з'являються вже в середині або наприкінці літа. Маленькі сорти (черрі) дозрівають швидше за великі.

Перець

І солодкий, і гострий перець обожнюють спеку. У травні він отримує ідеальні умови для росту. Рослини ростуть повільніше на старті, але потім активно формують плоди. Урожай зазвичай з'являється наприкінці літа і може тривати до перших холодів.

Огірки

Дуже швидка і врожайна культура. Вони ростуть приблизно 50 – 70 днів, люблять теплий ґрунт, потребують багато вологи. Їх можна вирощувати на опорах (вертикально) або на грядках. Чим частіше збирати огірки, тим більше нових плодів утворюється.

Кабачки та літні гарбузи

Це одні з найпростіших у вирощуванні овочів. Якщо посадити в травні, перший урожай буде вже в середині літа. Важливо регулярно збирати плоди – інакше рослина "зупиняється" і дає менше нового врожаю.

Кукурудза

Кукурудза – теплолюбна і швидкоросла культура літа. Вона любить спеку і сонце, потребує регулярного поливу. Швидше росте, коли посаджена групами (для кращого запилення). Якщо все зробити правильно, качани достигають наприкінці літа.

Дині та кавуни

Ці культури – справжні символи літа. Вони потребують: багато сонця, багато простору, тепло протягом усього сезону. Посаджені в травні, вони встигають повністю дозріти до кінця літа і дають солодкі, ароматні плоди.

Яка рослина допоможе врятувати врожай від слимаків

Слимаки можуть сильно пошкоджувати врожай, особливо після дощів: за ніч вони об'їдають листя і швидко розповзаються по грядках. Тому городники постійно шукають спосіб позбутися їх.

Є різні методи боротьби – пастки, хімія, але найпростіше рішення – не боротися, а відлякати їх заздалегідь. Для цього висаджують рослини, запах яких слимаки не переносять.

Одна з найефективніших – настурція. Це декоративна рослина з яскравими квітами, яка відлякує слимаків і равликів. Якщо посадити її навколо грядок, вона утворює природний захист. Садити краще густо, щоб шкідники не могли пройти всередину.

Настурцію зазвичай висівають у травні, поливають кілька разів на тиждень, і вона швидко розростається.