Експерти пояснюють, що рослини, які формують щільний покрив, найкраще пригнічують бур'яни, бо створюють природний бар'єр для його нових сходів. Про це пише House Beautiful.

Які рослини посадити, щоб витіснити бур'яни?

Повзуча Дженні

Це швидкоросла рослина, яка добре почувається у вологому ґрунті або напівтіні. Вона утворює щільний килим і "задушує" бур'яни, не даючи їм прорости. Потребує періодичної обрізки, бо швидко розповзається.

Аюга звичайна, або живучка

Ця рослина швидко розростається і за 1 – 2 роки може повністю покрити ділянку. Поширюється за допомогою повзучих пагонів, які заповнюють простір і витісняють бур'яни. Добре росте і на сонці, і в півтіні.

Бергінія

Витривала багаторічна рослина для тінистих місць. Має великі щільні листки, які закривають ґрунт і не дають бур'янам проростати. Практично не потребує догляду і добре розростається підземними кореневищами.

Барвінок великий

Вічнозелена рослина, яка утворює густий покрив і блокує світло для бур'янів. Її добре садити навесні, щоб вона встигла вкоренитися до спеки

Повзучий чебрець

Утворює щільний ароматний килим, який пригнічує бур'яни і додає декоративності. Любить сонце та добре дренований ґрунт, може рости навіть на бідних ділянках.

Ці 5 рослин допомагають природно зменшити кількість бур'янів і одночасно прикрашають сад.

5 простих способів позбутися бур'янів, не пошкоджуючи газон

Як пише Real Simple, найефективніший спосіб – не дати бур'янам з'явитися. Для цього навесні вносять спеціальні засоби, які блокують проростання насіння бур'янів. Важливо застосувати їх вчасно, бо після появи бур'янів вони вже не працюють. Також їх не можна використовувати там, де сіється нова трава.

Якщо бур'яни вже з’явилися, їх краще виривати руками, особливо поки вони молоді. Найлегше це робити після дощу або після поливу, коли ґрунт м'який. Важливо витягувати рослину разом із коренем, інакше вона виросте знову.

Щільний і здоровий газон сам пригнічує бур'яни. Також допомагають регулярне підживлення, правильний полив і косіння. Висока трава краще захищає ґрунт і не дає бур'янам світла для росту.

Якщо бур'янів багато або вони глибоко вкорінені, можна застосовувати гербіциди. Але важливо обирати ті, що підходять саме для вашого типу трави, і чітко дотримуватися інструкції. Неправильне використання може пошкодити газон.

Оцет, мило чи інші побутові засоби можуть знищити бур'яни, але часто шкодять і газону, і ґрунту. Вони можуть обпалити траву або порушити баланс ґрунту, тому їх краще не використовувати на газоні.

Які рослини можна садити у тіні?

Навіть у сильно затінених місцях можна створити красиву композицію з рослин. Правильно підібрані тіньолюбні багаторічники здатні зробити такі ділянки яскравими та доглянутими. Найкращий час для посадки – рання весна. У цей період ґрунт вологий після зими і поступово прогрівається, що допомагає рослинам добре вкорінитися до літа.

Квіти, які добре ростуть у тіні:

Астильба має пишні суцвіття рожевого, білого або фіолетового кольору, добре росте в півтіні.

Бруннера – витривала рослина з ніжними блакитними квітами та декоративним листям.

Гейхера цінується за яскраве листя різних відтінків, яке прикрашає сад протягом усього року.

Такі рослини допомагають озеленити навіть найтемніші куточки саду.