За даними британського таблоїда The Express, рання весна є найкращим періодом для висаджування таких рослин.

Ґрунт у цей час ще достатньо вологий після зими й поступово прогрівається, що створює ідеальні умови для вкорінення перед літньою спекою. Саме навесні багаторічники приживаються найкраще, адже не змушені витримувати посуху чи високі температури.

Які квіти обожнюють тінь?

Астильба – пишний акцент для затінених місць

Астильба – один із найкращих варіантів для тіні. Її пухнасті суцвіття рожевого, білого, фіолетового чи червоного кольору миттєво оживляють навіть найтемніші куточки. Найкраще рослина почувається у півтіні – коли вранці отримує трохи сонця, а вдень перебуває в затінку.



Астильба створює пишний акцен у саду / Фото Unsplash

Бруннера – ніжність і невибагливість

Бруннера приваблює не лише ніжними блакитними квітами, а й декоративним листям. Вона добре росте як у півтіні, так і в повній тіні та часто використовується як ґрунтопокривна рослина. У перший рік потребує регулярного поливу, але згодом стає майже невибагливою.

Гейхера – яскраве листя цілий рік

Гейхера цінується насамперед за декоративне листя, яке може бути бордовим, зеленим, салатовим або навіть майже чорним. Улітку вона цвіте дрібними квітами, але головна її перевага – ефектний вигляд протягом усього року.



Гейхера має яскраве листя / Фото "Сад Крона"

Як доглядати за тіньолюбними рослинами?

Як пише Growcycle, тіньолюбні багаторічники вважаються досить невибагливими, але правильний базовий догляд допоможе їм виглядати максимально декоративно протягом усього сезону.

Навесні фахівці радять обов'язково мульчувати ґрунт навколо рослин. Для цього підійдуть компост, кора, торф або перегній. Шар мульчі (приблизно 3 – 5 сантиметрів) виконує одразу кілька важливих функцій:

утримує вологу в ґрунті, що особливо важливо в затінених місцях, де земля довше залишається сирою;

покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким і поживним;

пригнічує ріст бур'янів;

захищає коріння від перепадів температур.

Ще одна важлива складова догляду – щорічне внесення компосту. Найкраще робити це ранньою весною або восени. Також варто регулярно прибирати відмерле та пошкоджене листя. Це не лише покращує зовнішній вигляд клумби, а й запобігає розвитку грибкових захворювань і шкідників.

Які квіти краще не садити в саду?

Деякі рослини, такі як тропічний молочай і нічна красуня, можуть створювати проблеми в саду, порушуючи екосистему або швидко розростаючись. Волошка, бальзамін, клеома і лантана можуть бути складними в догляді через самосів, хвороби або негативний вплив на місцеві рослини і комах.