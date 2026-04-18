Часто дачники нарікають, що кріп швидко самосіється і "захоплює" грядки. Але насправді це не проблема, а перевага. Про це пише "Радіо Трек".
Дивіться також Терти не потрібно: як очистити кухню від жиру за 5 хвилин
Чим корисний кріпн на городі?
Його активне розростання допомагає природно покращувати стан ґрунту без додаткових зусиль.
Кріп має здатність оздоровлювати землю: він знижує ризик розвитку хвороб і частково відлякує шкідників.
Крім того, коренева система рослини розпушує ґрунт, роблячи його більш повітропроникним, а після перегнивання зелена маса збагачує землю корисними речовинами.
Завдяки цим властивостям кріп добре впливає на інші культури.
Його рекомендують висаджувати поруч із огірками, редискою, капустою, часником і томатами – таке сусідство може сприяти кращому росту рослин і здоровішому врожаю.
Отже, кріп – це не просто ароматна добавка до страв, а ще й природний помічник для городу, який покращує ґрунт і підтримує здоров'я рослин.
Кріп покращує стан ґрунту / Фото Pinterest
Біля яких культур не варто садити кріп?
Водночас є культури, з якими кріп поєднується погано. Як пише Modern Harvest, це:
- кінза та кмин. Вони – погані сусіди, бо можуть перезапилюватися з кропом. Як наслідок – виходить гібрид із дивним смаком.
- морква. Вона належить до тієї ж родини, що й кріп, тому їх не радять садити поруч. Кріп може приваблювати морквяну муху. До того ж на ранніх етапах рослини мають схожий вигляд, і їх легко переплутати.
- перець та інші пасльонові. Гострий і солодкий перець, а також баклажани краще тримати подалі від кропу, адже дорослий кріп може пригнічувати їхній ріст.
Як безпечно позбутися мурах у саду за допомогою засобу з ванної?
З приходом весни в саду з'являються мурахи, і багато хто одразу використовує хімію. Але вона може шкодити ґрунту.
Експертка Моллі Міллер радить простіший і безпечний спосіб – звичайне мило. Його потрібно натерти й розсипати на грядках або провести шматком мила в місцях, де з'являються мурахи.
Сильний запах мила відлякує шкідників і заважає їм знаходити рослини. Також мурах не люблять різкі аромати – оцет, цитрусові, м'яту та корицю. Корицю можна розсипати навколо ділянки або розвести у воді й обприскувати проблемні місця.