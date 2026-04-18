Часто дачники сетуют, что укроп быстро самосеется и "захватывает" грядки. Но на самом деле это не проблема, а преимущество. Об этом пишет "Радио Трек".

Чем полезен укроп на огороде?

Его активное разрастание помогает естественно улучшать состояние почвы без дополнительных усилий.

Укроп обладает способностью оздоравливать землю: он снижает риск развития болезней и частично отпугивает вредителей.

Кроме того, корневая система растения разрыхляет почву, делая ее более воздухопроницаемой, а после перегнивания зеленая масса обогащает землю полезными веществами.

Благодаря этим свойствам укроп хорошо влияет на другие культуры.

Его рекомендуют высаживать рядом с огурцами, редисом, капустой, чесноком и томатами – такое соседство может способствовать лучшему росту растений и здоровому урожаю.

Итак, укроп – это не просто ароматная добавка к блюдам, а еще и природный помощник для огорода, который улучшает почву и поддерживает здоровье растений.

Укроп улучшает состояние почвы / Фото Pinterest

Возле каких культур не стоит сажать укроп?

В то же время есть культуры, с которыми укроп сочетается плохо. Как пишет Modern Harvest, это:

кинза и тмин . Они – плохие соседи, потому что могут переопыляться с укропом. Как следствие – получается гибрид со странным вкусом.

. Они – плохие соседи, потому что могут переопыляться с укропом. Как следствие – получается гибрид со странным вкусом. морковь . Она относится к тому же семейству, что и укроп, поэтому их не советуют сажать рядом. Укроп может привлекать морковную муху. К тому же на ранних этапах растения имеют похожий вид, и их легко перепутать.

. Она относится к тому же семейству, что и укроп, поэтому их не советуют сажать рядом. Укроп может привлекать морковную муху. К тому же на ранних этапах растения имеют похожий вид, и их легко перепутать. перец и другие пасленовые. Острый и сладкий перец, а также баклажаны лучше держать подальше от укропа, ведь взрослый укроп может подавлять их рост.

