Часто дачники сетуют, что укроп быстро самосеется и "захватывает" грядки. Но на самом деле это не проблема, а преимущество. Об этом пишет "Радио Трек".
Чем полезен укроп на огороде?
Его активное разрастание помогает естественно улучшать состояние почвы без дополнительных усилий.
Укроп обладает способностью оздоравливать землю: он снижает риск развития болезней и частично отпугивает вредителей.
Кроме того, корневая система растения разрыхляет почву, делая ее более воздухопроницаемой, а после перегнивания зеленая масса обогащает землю полезными веществами.
Благодаря этим свойствам укроп хорошо влияет на другие культуры.
Его рекомендуют высаживать рядом с огурцами, редисом, капустой, чесноком и томатами – такое соседство может способствовать лучшему росту растений и здоровому урожаю.
Итак, укроп – это не просто ароматная добавка к блюдам, а еще и природный помощник для огорода, который улучшает почву и поддерживает здоровье растений.
Укроп улучшает состояние почвы / Фото Pinterest
Возле каких культур не стоит сажать укроп?
В то же время есть культуры, с которыми укроп сочетается плохо. Как пишет Modern Harvest, это:
- кинза и тмин. Они – плохие соседи, потому что могут переопыляться с укропом. Как следствие – получается гибрид со странным вкусом.
- морковь. Она относится к тому же семейству, что и укроп, поэтому их не советуют сажать рядом. Укроп может привлекать морковную муху. К тому же на ранних этапах растения имеют похожий вид, и их легко перепутать.
- перец и другие пасленовые. Острый и сладкий перец, а также баклажаны лучше держать подальше от укропа, ведь взрослый укроп может подавлять их рост.
Как безопасно избавиться от муравьев в саду с помощью средства из ванной?
С приходом весны в саду появляются муравьи, и многие сразу используют химию. Но она может вредить почве.
Эксперт Молли Миллер советует более простой и безопасный способ – обычное мыло. Его нужно натереть и рассыпать на грядках или провести куском мыла в местах, где появляются муравьи.
Сильный запах мыла отпугивает вредителей и мешает им находить растения. Также муравьев не любят резкие ароматы – уксус, цитрусовые, мяту и корицу. Корицу можно рассыпать вокруг участка или развести в воде и опрыскивать проблемные места.