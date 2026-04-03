Експертка з дому та саду Моллі Міллер радить використовувати звичайне мило як безпечний спосіб відлякування комах. Про це пише Express.

Як прогнати мурах із саду, не використовуючи хімікати?

Вона пояснює, як це робити:

взяти звичайний шматок мила;

натерти його на тертці;

отриману стружку розсипати по клумбах і грядках;

Також можна використовувати сам шматок мила – просто провести ним уздовж дверних рам або місць, де заходять комахи, щоб відлякати їх.

Мило, особливо з сильними ароматами, містить речовини та запахи, які відлякують шкідників (зокрема цитрусові ароматизатори та інші компоненти). Комахам стає складніше знаходити рослини та "заселяти" ділянку, бо сильний запах збиває їхню орієнтацію.

Мурахи також не люблять різкі та сильні запахи, такі як оцет, цитрусові, м'яту.

Ще один ефективний варіант – кориця.

Експертка радить:

посипати мелену корицю навколо тераси та доріжок;

або змішати корицю з водою і обприскувати місця, де часто з'являються мурахи.

Як позбутися мурах у саду, не шкодячи рослинам?

Мурахи самі по собі не небезпечні, але в саду можуть заважати: повзають по рослинах і створюють дискомфорт. Часто їх приваблюють попелиці, які виділяють солодку рідину, а також суха й тиха земля, де вони будують гнізда. Про це пише Real Simple.

Як їх позбутися без шкоди для рослин:

Прибрати "їжу"

Перевірити рослини на попелиць і шкідників та видалити їх. Можна змити водою або використати мильний розчин. Також корисні комахи (наприклад, сонечка) допомагають боротися з ними.

Знищити гнізда

Маленькі мурашники можна залити теплою (не киплячою) водою.

Закрити доступ до рослин

Обмотати стебла липкою стрічкою, щоб мурахи не могли підніматися вгору.

Тримати ґрунт вологим

Мурахи люблять суху землю, тому регулярний полив їх відлякує.

Натуральні відлякувачі

Кориця, діатоміт або розчин оцту з водою допомагають тримати їх подалі.

Приманки (у складних випадках)

Спеціальні приманки мурахи забирають у гніздо, що допомагає знищити всю колонію.

Як позбутися від щурів у дворі та саду?

Щури можуть швидко забруднити двір чи сад і створювати неприємності. Через це господарі шукають способи, як від них позбутися. Зараз багато людей відмовляються від отрут і використовують більш безпечні методи. Щури дуже не люблять різкі запахи, тому їх можна відлякувати: оцтом, часником, чорним перцем, олією м'яти. Ці засоби радять наносити біля щілин, входів і місць, де можуть з'являтися гризуни, щоб вони туди не заходили.