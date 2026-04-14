Homes and gardens назвало 7 рослин, які швидко і гарно квітнуть. Їх слід посадити вже у квітні, щоб влітку мати розкішний сад.
Які швидкорослі квіти треба садити у квітні?
Соняшники
Одні з найшвидкорослих квітів. У сприятливих умовах вони проростають приблизно за тиждень, а перше цвітіння з'являється вже через 8 – 10 тижнів після посіву. Їх можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і через розсаду.
Якщо весна прохолодна, краще почати вирощувати в горщиках у приміщенні, щоб захистити молоді паростки від заморозків.
Соняшники потребують багато сонця і простору, тому важливо не загущувати посадки / Фото Pinterest
Цинії
Також ростуть дуже швидко і цвітуть майже все літо до осені. Від посіву до перших квітів зазвичай минає 8 – 12 тижнів. Вони люблять тепло і не переносять холодний ґрунт, тому їх часто вирощують через розсаду в домашніх умовах. Важливий момент — цинії погано реагують на пересадку, тому краще одразу висівати їх в окремі горщики, щоб не пошкодити коріння. Після того як рослина трохи підросте, її можна прищипнути, і тоді вона дасть більше пагонів і квітів.
Перші квіти цинії з'являються вже через 2 – 3 місяці після посіву / Фото Pinterest
Настурції
Це дуже невибагливі та швидкі у розвитку рослини. Вони можуть зацвісти вже через 6 – 8 тижнів після посіву. Їх часто сіють прямо у відкритий ґрунт після того, як мине загроза заморозків. Насіння зазвичай проростає швидко, приблизно за тиждень.
Настурції цінують не лише за декоративність, але й за практичність: їхні квіти та листя їстівні, а сама рослина ще й відлякує деяких шкідників у саду.
Настурції декоративні та їстівні / Фото Pinterest
Чорнобривці
Це класичні садові квіти, які добре відомі своєю витривалістю. Вони швидко сходять і починають цвісти вже через 7 – 9 тижнів. Їх можна висівати як у приміщенні, так і безпосередньо у ґрунт.
Чорнобривці добре почуваються на сонці, не потребують складного догляду і можуть цвісти аж до перших заморозків.
Крім того, вони мають корисну властивість відлякувати шкідників, тому часто їх висаджують поруч із овочами.
Чорнобривці відомі своєю витривалістю / Фото Pinterest
Гайлардія
Це яскрава квітка з теплими відтінками червоного, жовтого та помаранчевого. Вона починає цвісти приблизно через 6 – 8 тижнів після посіву і продовжує радувати квітами до осені.
Її легко вирощувати, оскільки вона добре переносить спеку і посуху.
Найчастіше гайлардію сіють одразу у відкритий ґрунт, де вона швидко адаптується / Фото Pinterest
Алісум
Це низькоросла рослина, яка утворює щільний килим із дрібних ароматних квітів. Від посіву до цвітіння проходить приблизно 9 – 12 тижнів. Його часто використовують для оформлення бордюрів або як ґрунтопокривну рослину.
Алісум любить світло і не потребує загортання насіння в ґрунт – воно проростає на поверхні.
Алісум цінують за приємний медовий аромат і здатність швидко закривати вільні ділянки землі / Фото Pinterest
Космея
Одна з найпростіших у вирощуванні рослин, яка довго і рясно квітне. Вона зазвичай зацвітає через 10 – 12 тижнів після посіву. Її можна висівати як у горщики, так і одразу в ґрунт. Космея любить сонце і не потребує складного догляду.
Щоб рослина була більш пишною, її часто прищипують після того, як вона трохи підросте / Фото Pinterest
5 рослин, які не варто обрізати у квітні
Квітень – час, коли сад "прокидається", і руки самі тягнуться до секатора. Хочеться все підчистити: сухі гілки, розрослі кущі, зайві пагони. Але проблема в тому, що саме зараз легко нашкодити рослинам і випадково позбавити їх цвітіння. Багато весняних рослин уже давно заклали бруньки. Якщо обрізати їх у квітні, ви просто зріжете майбутні квіти. Тому важливо знати, що чіпати не можна. Про це пише Gardening Know How.
Рослини, які не варто обрізати у квітні:
Бузок
Бузок цвіте на пагонах минулого року. Це означає, що квіти вже "запрограмовані" ще з минулого сезону. Якщо обрізати його у квітні – цвітіння просто не буде. Кущ залишиться зеленим, але без квітів. Обрізати бузок треба одразу після цвітіння (пізня весна – початок літа).
Форзиція
Так само, як і бузок, форзиція формує квіти на старих гілках. Обрізка у квітні знищує жовте весняне цвітіння, яке є головною прикрасою цього куща. Обрізати форзицію варто після того, як квіти повністю відцвітуть.
Півонії
Півонії закладають бруньки дуже рано. У квітні вони вже активно готуються до цвітіння. Обрізка зараз може повністю знищити майбутні квіти. Обрізати треба восени, коли листя жовтіє і відмирає.
Дицентра (розбите серце)
Це ніжна на вигляд, але витривала багаторічна рослина. Її листя ще працює після цвітіння, накопичуючи енергію для наступного року. Обрізка у квітні послаблює рослину. Обрізати треба після природного відмирання листя.
Гліцинія
Одна з найкрасивіших ліан, але дуже чутлива до неправильного обрізання. Вона теж цвіте на старій деревині. Якщо обрізати у квітні – квітів може майже не бути. Тому обрізати варто після цвітіння або взимку до активного росту.
Які рослини не слід садити на клумбі: вони гарні, але отруйні
Деякі декоративні рослини дуже красиві, але їх краще не садити біля дому, бо вони можуть бути токсичними або викликати дискомфорт. Наприклад, олеандр хоч і дуже ефектний, але отруйний: його сік може подразнювати шкіру, а запах іноді викликає головний біль.
Наперстянка теж небезпечна – вона містить речовини, що впливають на серце, тому її краще уникати в саду біля житла.
Молочай виділяє їдкий сік, який може спричиняти опіки та алергію, тому його не радять садити поруч із місцями відпочинку.
Тис є отруйним і створює густу тінь, що не завжди комфортно для саду. Датура (дурман) також дуже токсична рослина – її запах і речовини можуть викликати погане самопочуття.