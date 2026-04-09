Сад зазвичай асоціюється зі спокоєм і відпочинком, однак не всі рослини сприяють гармонії – деякі, навпаки, можуть створювати дискомфорт або навіть становити ризик для здоров'я людей і тварин. Про це пише ТСН.
Які рослини не варто садити на клумбі?
Однією з таких рослин вважають олеандр. Він має ефектний вигляд і часто використовується в озелененні, проте є отруйним. Його сік може викликати подразнення шкіри та алергічні реакції, а сильний аромат іноді провокує головний біль і слабкість, особливо в чутливих людей. Через це олеандр не радять висаджувати на невеликих подвір'ях або поруч із житловими зонами.
Не висаджуйте олеандр на подвір'ї / Фото Pinterest
Ще одна небезпечна, хоч і красива квітка – наперстянка. Вона містить токсичні речовини, які впливають на серцево-судинну систему. Навіть контакт із рослиною може викликати подразнення, а пилок іноді провокує запаморочення або погане самопочуття. Через це її часто вважають рослиною з "важкою" атмосферою.
Наперстянка – гарна, але небезпечна рослина / Фото Pinterest
Молочай також входить до переліку небажаних рослин. Його особливість – їдкий молочний сік, який може спричинити опіки шкіри та алергічні реакції. У народних уявленнях молочаю навіть приписують здатність виснажувати енергію простору, тому його радять уникати біля дому.
Не садіть молочай біля дому / Фото Pinterest
Тис – вічнозелена рослина, яка має декоративний вигляд, але є дуже токсичною. Його хвоя та ягоди містять отруйні речовини. Крім того, через свою "вагу" та густу тінь він не завжди підходить для зон відпочинку, тому його часто уникають у домашніх садах.
Тис краще не садити біля дому / Фото Pinterest
Датура (дурман) має незвичні великі квіти, але є однією з найнебезпечніших декоративних рослин. Її аромат може викликати сонливість і головний біль, а хімічні сполуки в складі є сильно токсичними. Через це її не рекомендують висаджувати поблизу житлових будівель або місць відпочинку.
Не садіть на клумбі дурман / Фото Pinterest
Які ще рослини не радять садити у саду
Як пише Martha Stewart, не всі рослини однаково безпечні чи доречні. Деякі з них можуть бути отруйними, агресивно розростатися або шкодити іншим рослинам. Експерти радять уникати таких видів у своєму саду.
Одна з них – жимолость японська. Вона дуже красива, але швидко розростається і буквально обвиває інші рослини, пригнічуючи їх і навіть знищуючи.
Ще одна проблемна рослина – вербозілля. Хоча її ніжні білі квіти привабливі, у саду вона поводиться агресивно і швидко займає територію.
Фіалка синя може бути гарним ґрунтопокривником, але якщо потрапить на газон, її важко контролювати – вона розростається і псує вигляд трави.
Жовтець весняний має яскраві жовті квіти, але дуже швидко поширюється і витісняє інші рослини. Його складно вивести, бо він розмножується підземними бульбами.
Гліцинія – ще одна популярна декоративна ліана. Вона має ефектний вигляд, але може пошкоджувати дерева і її важко контролювати, якщо вона розростеться.
Беладона (дурман пасльоновий) – дуже токсична рослина. Вона небезпечна навіть при дотику, а її ягоди можуть викликати серйозне отруєння.
Плющ англійський часто використовують для озеленення, але він теж агресивний: швидко розростається, шкодить деревам і є отруйним для людей і тварин.
Ще одна дуже отруйна рослина – аконіт (борець). Попри декоративний вигляд, його не варто садити там, де можуть бути діти чи домашні тварини.
Як прогнати мурахів з саду і городу за допомогою мийного засобу?
З приходом весни садівники часто стикаються з нашестям комах у саду. Зазвичай для боротьби з ними використовують хімічні засоби, але вони можуть шкодити ґрунту та рослинам.
Експертка з дому та саду Моллі Міллер радить простіші й безпечніші методи, зокрема звичайне господарське мило. Його можна натерти на тертці та розсипати стружку по клумбах і грядках.
Також шматком мила можна провести по місцях, де зазвичай з'являються комахи, наприклад біля дверей чи стін.
Сильний запах мила, особливо ароматизованого, відлякує шкідників і збиває їхню орієнтацію, через що вони рідше заселяють ділянку.
Подібний ефект мають і різкі запахи, наприклад оцет, м'ята або цитрусові. Ще один природний засіб – кориця.