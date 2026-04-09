Сад обычно ассоциируется со спокойствием и отдыхом, однако не все растения способствуют гармонии – некоторые, наоборот, могут создавать дискомфорт или даже представлять риск для здоровья людей и животных. Об этом пишет ТСН.

Какие растения не стоит сажать на клумбе?

Одним из таких растений считают олеандр. Он имеет эффектный вид и часто используется в озеленении, однако является ядовитым. Его сок может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции, а сильный аромат иногда провоцирует головную боль и слабость, особенно у чувствительных людей. Поэтому олеандр не советуют высаживать на небольших дворах или рядом с жилыми зонами.

Не высаживайте олеандр во дворе / Фото Pinterest

Еще один опасный, хоть и красивый цветок – наперстянка. Она содержит токсичные вещества, которые влияют на сердечно-сосудистую систему. Даже контакт с растением может вызвать раздражение, а пыльца иногда провоцирует головокружение или плохое самочувствие. Поэтому ее часто считают растением с "тяжелой" атмосферой.

Наперстянка – красивое, но опасное растение / Фото Pinterest

Молочай также входит в перечень нежелательных растений. Его особенность – едкий млечный сок, который может вызвать ожоги кожи и аллергические реакции. В народных представлениях молочаю даже приписывают способность истощать энергию пространства, поэтому его советуют избегать возле дома.

Не сажайте молочай возле дома / Фото Pinterest

Тис – вечнозеленое растение, которое имеет декоративный вид, но очень токсично. Его хвоя и ягоды содержат ядовитые вещества. Кроме того, из-за своего "веса" и густой тени он не всегда подходит для зон отдыха, поэтому его часто избегают в домашних садах.

Тис лучше не сажать возле дома / Фото Pinterest

Датура (дурман) имеет необычные крупные цветы, но является одним из самых опасных декоративных растений. Ее аромат может вызвать сонливость и головную боль, а химические соединения в составе являются сильно токсичными. Из-за этого ее не рекомендуют высаживать вблизи жилых построек или мест отдыха.

Не сажайте на клумбе дурман / Фото Pinterest

Какие еще растения не советуют сажать в саду

Как пишет Martha Stewart, не все растения одинаково безопасны или уместны. Некоторые из них могут быть ядовитыми, агрессивно разрастаться или вредить другим растениям. Эксперты советуют избегать таких видов в своем саду.

Одна из них – жимолость японская. Она очень красивая, но быстро разрастается и буквально обвивает другие растения, угнетая их и даже уничтожая.

Еще одно проблемное растение – вербейник. Хотя ее нежные белые цветы привлекательны, в саду она ведет себя агрессивно и быстро занимает территорию.

Фиалка синяя может быть хорошим почвопокровником, но если попадет на газон, ее трудно контролировать – она разрастается и портит вид травы.

Лютик весенний имеет яркие желтые цветы, но очень быстро распространяется и вытесняет другие растения. Его сложно вывести, потому что он размножается подземными клубнями.

Глициния – еще одна популярная декоративная лиана. Она имеет эффектный вид, но может повреждать деревья и ее трудно контролировать, если она разрастется.

Беладона (дурман пасленовый) – очень токсичное растение. Она опасна даже при прикосновении, а ее ягоды могут вызвать серьезное отравление.

Плющ английский часто используют для озеленения, но он тоже агрессивный: быстро разрастается, вредит деревьям и является ядовитым для людей и животных.

Еще одно очень ядовитое растение – аконит (борец). Несмотря на декоративный вид, его не стоит сажать там, где могут быть дети или домашние животные.

