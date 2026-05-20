Садовод Ноа Маби отмечает, что май – "лучшее время" для обрезки некоторых популярных растений, но делать это нужно осторожно. Об этом пишут Express и Homes and gardens.

Какие растения надо подрезать в мае?

Садовник советует начинать с:

удаления увядших цветов;

обрезки примерно трети старых деревянистых побегов.

Это помогает сохранить здоровье растения без чрезмерного вмешательства.

Весеннецветущие кусты

Одни из ключевых растений для обрезки в мае – это весеннецветущие кусты. Эти красивые растения уже завершили свое цветение в этом году, и теперь самое время уделить им внимание, чтобы в следующем году они снова красиво зацвели.

Такие кусты, как форзиция, сирень, азалия, рододендрон, мексиканский апельсиновый цвет, вейгела и керрия, нужно обрезать сразу после завершения цветения.

Весенняя обрезка этих кустов преимущественно включает удаление сухих, больных, поврежденных и тех ветвей, что перекрещиваются. Обрезать ветви нужно до почки или до основания, чтобы стимулировать новый, продуктивный рост. В старых кустов надо удалять одну – две старые ветви, но не более чем треть.

Форцизию надо обрезать сразу после завершения цветения / Фото Pinterest

Травянистые многолетники

Многие многолетники можно смело обрезать примерно на треть. Такая обрезка делает растение более густым и компактным, помогает ему не разваливаться летом и стимулирует образование большего количества цветов благодаря росту боковых побегов.

Среди многолетников, которые могут получить пользу от обрезки на треть в конце мая: гелениум, флоксы, эхинацея, рудбекия, седум, астры, тысячелистник, морозостойкие герани и монарда.

Флоксы следует обрезать на треть в конце мая / Фото Pinterest

Вечнозеленые живые изгороди

Май – это идеальное время, чтобы подровнять и сформировать живые изгороди и кусты, в частности самшит, тис, кипарис і бирючину. Весенняя стрижка помогает убрать поврежденные после зимы ветви и стимулирует активный рост новых побегов. Живую изгородь можно укоротить примерно на 20% – после этого она быстро станет гуще и будет иметь опрятный вид летом.

Май – время для обрезки самшита / Фото Pinterest

Ранние вьющиеся растения

Как и весеннецветущие кусты, раннецветущие вьющиеся растения нужно обрезать после завершения цветения. Это касается, в частности, ранних клематисов. После цветения их слишком длинные или запутанные побеги следует аккуратно разобрать и укоротить до здоровых почек.

В мае также обрезают абелию, акебию, зимнюю жимолость і пираканту, которая растет вдоль стен. Кроме обрезки, в этот период важно подвязывать новые побеги лиан.

Весной они растут очень быстро, поэтому их нужно вовремя направлять на опоры, используя мягкие подвязки, чтобы не повредить стебли.

Акебию обрезают в мае / Фото Pinterest

Весенние луковичные растения

Стоит ли обрезать весенние луковичные растения, единого мнения среди садоводов нет. В общем, есть польза в удалении увядших цветов, но это не всегда обязательно.

После того как отцвели нарциссы, гиацинты или тюльпаны, стоит удалить цветы, чтобы растение направило энергию в луковицу, а не на семена. Это может улучшить цветение в следующем году.

Однако листья нельзя обрезать. Стебли и листья нужно оставить минимум на шесть недель после цветения, чтобы они продолжали фотосинтез и питали луковицу. Некоторые садоводы завязывают листья в узлы, но этого делать не следует – это уменьшает доступ света и мешает фотосинтезу.

После завершения цветения гиацинты нуждаются в обрезке / Фото Pinterest

