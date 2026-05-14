Каждому саду стоит иметь хотя бы несколько выносливых видов, которые уверенно растут даже тогда, когда им не успевают уделять много времени. Об этом пишет Gardening Know How.

Какие растения не нуждаются в уходе?

Седум

Седум – это почти эталон растения, не требующего ухода. Он хорошо растет на бедных почвах, в сухих и песчаных местах, где другие растения просто не выживают. Он накапливает воду в толстых листьях, поэтому ему даже лучше, когда его не поливают постоянно. В конце лета появляются розово-красные соцветия, которые любят пчелы и другие опылители.

Даже без цветения седум сохраняет форму и декоративность / Фото Pinterest

Лаванда

Лаванда – это растение, которое буквально "любит, когда ее оставляют в покое". После укоренения она лучше всего растет в сухой, бедной почве и на солнце. Лаванда добавляет саду структуры, наполняет его ароматом и привлекает опылителей – почти без усилий с вашей стороны.

Чрезмерный полив для лаванды даже хуже засухи / Фото Pinterest

Ползучая желтая вербена

Идеальна для сложных уголков сада. Она быстро разрастается, закрывает пустые места и создает яркий зелено-желтый ковер.

Ползучая желтая вербена хорошо переносит различные условия и быстро восстанавливается после зимы / Фото Pinterest

Эхинацея

Это растение выдерживает жару, засуху и бедную почву, но все равно цветет большими яркими цветами летом.

Эхинацея долго привлекает пчел и бабочек, даже когда другие растения уже отцвели / Фото Pinterest

Клематис

Клематис – это вьющееся растение, которое почти само "находит себе путь". После укоренения оно легко поднимается по заборам, арках и решетках.

Клематис придает саду высоты и декоративности, не требуя сложного ухода / Фото Pinterest

Космея

Космея – почти слишком простое растение. Ее достаточно посеять в теплую почву, и она быстро прорастает, растет и непрерывно цветет даже в бедной почве.

Чем меньше космею трогать – тем лучше она цветет / Фото Pinterest

Даже один – два вида таких "неприхотливых" растений могут существенно изменить вид сада. Они берут на себя основную работу, пока вы занимаетесь своими делами. И самое приятное – сад все равно имеет ухоженный вид, даже если вы не тратите на него все свое время.

11 неприхотливых растений для горшков, которые выдерживают запущенность

Выращивание растений в контейнерах – отличный способ оживить пустой двор, террасу или плиточный участок. Но проблема в том, что в горшках растения быстрее пересыхают, и их нужно чаще поливать и подпитывать, особенно на солнце. К счастью, существуют растения, которые хорошо переносят жару и засуху. Они не только выносливые, но и хороши в течение всего года, экономя ваше время и усилия. Об этом пишет BBC Gardeners World Magazine.

Эригерон

Небольшое растение с цветами, похожими на ромашки. Хорошо разрастается, даже в щелях и на краях горшков, и может самосеяться. Засухоустойчивое.

Чистец шерстистый

Имеет мягкие серебристые листья, которые уменьшают испарение воды. Очень выносливый и декоративный круглый год.

Кистус

Средиземноморское растение, которое привыкло к жаре и сухости. Идеально для солнечных горшков с хорошим дренажем.

Пеларгония

Ароматные виды лучше переносят засуху. Имеют декоративные листья, но не любят мороз, поэтому зимой их заносят в помещение.

Агапантус

Хорошо растет даже в небольших горшках. Цветет летом, а после этого почти не нуждается в уходе.

Розмарин

Выносливый ароматный куст. Любит солнце и сухую почву, почти не нуждается в поливе после укоренения.

Эрисиум

Долго цветущее растение, которое может цвести почти круглый год и хорошо переносит засуху.

Молодило

Суккулент, который почти не нуждается в уходе. Растет даже без полива и хорошо смотрится в каменных контейнерах.

Эхеверия

Декоративный суккулент с розеткой листьев. Любит солнце, но зимой нуждается в защите в помещении.

Очиток

Цветет в конце лета. После укоренения требует минимального полива и хорошо растет вместе с другими сухолюбивыми растениями.

Вербена

Компактные сорта хорошо подходят для горшков. Цветет долго и добавляет яркости композиции.

7 растений, которые успешно самосеются

Весна – лучшее время, чтобы создать сад, который каждый год сам будет наполняться цветами. Некоторые однолетники легко размножаются самосевом и могут расти на одном месте много лет.

Цветы, которые достаточно посадить один раз: