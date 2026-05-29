Отдельным овощам и корнеплодам дрожжи способны даже навредить и негативно повлиять на урожай. Об этом пишет Polki.pl.

Смотрите также 7 вьющихся роз, которые цветут все лето и наполняют сад ароматом

Почему дрожжи могут быть вредными?

Дрожжевой раствор активизирует процессы в почве, однако одновременно может:

уменьшать запасы калия и кальция;

провоцировать чрезмерный рост листьев вместо плодов;

нарушать баланс питательных веществ;

ухудшать развитие культур, которые нуждаются в стабильном питании.

Какие растения не любят дрожжевую подкормку:

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Лук и чеснок

Такие культуры плохо реагируют на брожение в почве. Из-за дрожжей корни могут начать подгнивать, а урожай – терять вкус и качество.

Картофель

После такой подкормки картофель часто активно наращивает ботву, но формирует меньше клубней.

Морковь, свекла и редис

Корнеплоды могут вырастать деформированными, становиться водянистыми и терять насыщенный вкус.

Горох и фасоль

Бобовые самостоятельно накапливают азот в почве, поэтому дрожжи могут нарушить естественные процессы и снизить урожайность.

Плодовые деревья и ягодные кусты во время плодоношения

В этот период дрожжи могут вызвать активный рост побегов вместо формирования плодов.

Умеренную дрожжевую подкормку иногда используют для:

рассады томатов;

молодых огурцов;

декоративных растений в период активного роста.

Удобрение из дрожжей хорошо подойдет к рассаде томатов / Фото GreenThumb Tips & Tricks

Чем лучше заменить дрожжевой раствор

Для безопасной подкормки растений садоводы советуют использовать:

компост или перегной;

древесную золу как источник калия;

биогумус;

минеральные удобрения.

Зачем в Европе сажают помидоры вверх ногами

Томаты, которые растут вверх корнями могут показаться странным экспериментом, могут показаться странным экспериментом, но это действительно удобный способ для маленьких балконов или дворов.

Растения подвешивают в контейнерах, что помогает экономить место. Такой метод имеет и другие преимущества: плоды не касаются земли, поэтому меньше гниют и реже повреждаются вредителями.

Но есть важный нюанс – почва в подвесных контейнерах быстро высыхает, поэтому томаты нужно часто поливать. Чтобы влага дольше держалась, сверху советуют добавлять мульчу или высаживать зелень.

Лучше всего для такого выращивания подходят томаты черри и мелкоплодные сорта. Большие помидоры для этого не очень удобны, потому что имеют тяжелые корни и требуют больше земли.