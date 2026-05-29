Отдельным овощам и корнеплодам дрожжи способны даже навредить и негативно повлиять на урожай. Об этом пишет Polki.pl.
Почему дрожжи могут быть вредными?
Дрожжевой раствор активизирует процессы в почве, однако одновременно может:
- уменьшать запасы калия и кальция;
- провоцировать чрезмерный рост листьев вместо плодов;
- нарушать баланс питательных веществ;
- ухудшать развитие культур, которые нуждаются в стабильном питании.
Какие растения не любят дрожжевую подкормку:
Лук и чеснок
Такие культуры плохо реагируют на брожение в почве. Из-за дрожжей корни могут начать подгнивать, а урожай – терять вкус и качество.
Картофель
После такой подкормки картофель часто активно наращивает ботву, но формирует меньше клубней.
Морковь, свекла и редис
Корнеплоды могут вырастать деформированными, становиться водянистыми и терять насыщенный вкус.
Горох и фасоль
Бобовые самостоятельно накапливают азот в почве, поэтому дрожжи могут нарушить естественные процессы и снизить урожайность.
Плодовые деревья и ягодные кусты во время плодоношения
В этот период дрожжи могут вызвать активный рост побегов вместо формирования плодов.
Умеренную дрожжевую подкормку иногда используют для:
- рассады томатов;
- молодых огурцов;
- декоративных растений в период активного роста.
Удобрение из дрожжей хорошо подойдет к рассаде томатов / Фото GreenThumb Tips & Tricks
Чем лучше заменить дрожжевой раствор
Для безопасной подкормки растений садоводы советуют использовать:
- компост или перегной;
- древесную золу как источник калия;
- биогумус;
- минеральные удобрения.
Зачем в Европе сажают помидоры вверх ногами
Томаты, которые растут вверх корнями могут показаться странным экспериментом, могут показаться странным экспериментом, но это действительно удобный способ для маленьких балконов или дворов.
Растения подвешивают в контейнерах, что помогает экономить место. Такой метод имеет и другие преимущества: плоды не касаются земли, поэтому меньше гниют и реже повреждаются вредителями.
Но есть важный нюанс – почва в подвесных контейнерах быстро высыхает, поэтому томаты нужно часто поливать. Чтобы влага дольше держалась, сверху советуют добавлять мульчу или высаживать зелень.
Лучше всего для такого выращивания подходят томаты черри и мелкоплодные сорта. Большие помидоры для этого не очень удобны, потому что имеют тяжелые корни и требуют больше земли.