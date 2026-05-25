Главное при выборе вьющейся розы – знать, цветет ли она один раз, или повторно. Одни сорта обильно цветут только в конце весны или в начале лета. Другие же выпускают новые бутоны почти весь сезон. Об этом пишет Gardening How Know.

Как выращивать вьющиеся розы?

Вьющиеся розы имеют почти те же потребности, что и другие розы. Основная разница – обрезка и формирование побегов. Их нужно направлять на опоры, иначе длинные побеги просто лягут на землю.

Также важно учитывать:

подходит ли сорт для вашей климатической зоны;

тип почвы;

количество солнца;

возможность регулярного полива.

Чтобы розы цвели дольше, регулярно удаляйте отцветшие цветы – это стимулирует появление новых бутонов.

"Айсберг"

Один из лучших вариантов для тех, кто ищет белую вьющуюся розу с легким сладким ароматом. Сорт известен очень обильным цветением и крупными снежно-белыми цветами. Высота достигает до 4,6 метра, а ширина – до 1,8 метра.

Сорт может страдать от черной пятнистости, поэтому важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха после обрезки.

Роза "Айсберг" нуждается в солнечном месте и влажной хорошо дренированной почве / Фото Pinterest

"Зеферин Друэн"

Этот старинный сорт выращивают уже более 100 лет. Зеферин Друен имеет крупные темно-розовые цветы с сильным приятным ароматом. Она цветет с конца весны до начала осени. Высота достигает до 4,5 метра в теплых регионах.

Эта роза хорошо переносит легкое затенение / Фото Pinterest

"Новый рассвет"

Отличный выбор для тех, кто хочет быстрорастущую розу с непрерывным цветением. Она активно растет и цветет с июня по сентябрь нежно-розовыми цветами. Высота достигает до 6 метров, а ширина – до 3 метров.

Растение устойчиво к большинству болезней и вредителей / Фото Pinterest

"Четвертое июля"

Розу назвали в честь Дня независимости США, который празднуют 4 июля. Название связано с ее необычными цветами – красно-белыми полосатыми лепестками, напоминающими праздничные цвета и фейерверки этого праздника.

Она повторно цветет в течение сезона и имеет аромат свежих яблок. Хорошо переносит городские условия и загрязнения. Любит солнце.

Лучше всего эта роза растет в слабокислом суглинке с хорошим дренажем / Фото Pinterest

Роял Сансет

Повторноцветущий сорт с абрикосовыми цветами и фруктовым ароматом. Цветы хорошо контрастируют с темно-зелеными блестящими листьями. Ширина – до 3 метров. Требует солнечного места. Любит плодородный хорошо дренированный суглинок.

Побеги этого сорта жестче, чем у многих других вьющихся роз, поэтому их немного сложнее формировать / Фото Pinterest

Леди Шаллот

Это компактная вьющаяся роза с яркими лососево-оранжевыми цветами, которые появляются весь сезон. Она около 1,2 метра в высоту и ширину. Аромат имеет легкий, с пряными нотками. Почва должна быть питательной, слабокислой, влажной, но хорошо дренированной.

Эта роза переносит легкое затенение / Фото Pinterest

Дон Жуан

Дон Жуан – классическая красная роза. Она повторно цветет в течение сезона большими бархатными ярко-красными цветами. Аромат имеет сильный, сладкий и фруктовый. Любит солнце и плодородную влажную почву. Этот сорт менее выносливый, чем некоторые другие, поэтому может быть более чувствительным к болезням и вредителям.

Роза более чувствительна к болезням, чем другие сорта / Фото Pinterest

Благодаря какому простому действию розы будут цвести обильнее

В мае садоводы советуют подвязывать плетистые розы, пока их побеги еще мягкие и гибкие. Это помогает растению лучше цвести.

Чтобы розы давали больше цветов, побеги следует направлять не только вверх, но и горизонтально или под углом. Тогда растение образует больше боковых ветвей, на которых и появляются цветы.