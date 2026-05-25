Головне при виборі виткої троянди – знати, чи цвіте вона один раз, чи повторно. Одні сорти рясно квітнуть лише наприкінці весни або на початку літа. Інші ж випускають нові бутони майже весь сезон. Про це пише Gardening How Know.

Як вирощувати виткі троянди?

Виткі троянди мають майже ті самі потреби, що й інші троянди. Основна різниця – обрізка та формування пагонів. Їх потрібно спрямовувати на опори, інакше довгі пагони просто ляжуть на землю.

Також важливо враховувати:

чи підходить сорт для вашої кліматичної зони;

тип ґрунту;

кількість сонця;

можливість регулярного поливу.

Щоб троянди цвіли довше, регулярно видаляйте відцвілі квіти – це стимулює появу нових бутонів.

"Айсберг"

Один із найкращих варіантів для тих, хто шукає білу витку троянду з легким солодким ароматом. Сорт відомий дуже рясним цвітінням і великими сніжно-білими квітами. Висота сягає до 4,6 метра, а ширина – до 1,8 метра.

Сорт може страждати від чорної плямистості, тому важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря після обрізки.

Троянда "Айсберг" потребує сонячне місце і вологий добре дренований ґрунт / Фото Pinterest

"Зеферін Друен"

Цей старовинний сорт вирощують уже понад 100 років. Зеферін Друен має великі темно-рожеві квіти з сильним приємним ароматом. Вона цвіте з кінця весни до початку осені. Висота сягає до 4,5 метра у теплих регіонах.

Ця троянда добре переносить легке затінення / Фото Pinterest

"Новий світанок"

Чудовий вибір для тих, хто хоче швидкорослу троянду з безперервним цвітінням. Вона активно росте та квітне з червня до вересня ніжно-рожевими квітами. Висота сягає до 6 метрів, а ширина – до 3 метрів.

Рослина стійка до більшості хвороб і шкідників / Фото Pinterest

"Четверте липня"

Троянду назвали на честь Дня незалежності США, який святкують 4 липня. Назва пов'язана з її незвичайними квітами – червоно-білими смугастими пелюстками, що нагадують святкові кольори та феєрверки цього свята.

Вона повторно цвіте протягом сезону й має аромат свіжих яблук. Добре переносить міські умови та забруднення. Любить сонце.

Найкраще ця троянда росте у слабокислому суглинку з хорошим дренажем / Фото Pinterest

Роял Сансет

Повторноквітучий сорт з абрикосовими квітами та фруктовим ароматом. Квіти гарно контрастують із темно-зеленим блискучим листям. Ширина – до 3 метрів. Потребує сонячного місця. Любить родючий добре дренований суглинок.

Пагони цього сорту жорсткіші, ніж у багатьох інших витких троянд, тому їх трохи складніше формувати / Фото Pinterest

Леді Шаллот

Це компактна витка троянда з яскравими лососево-помаранчевими квітами, які з'являються весь сезон. Вона близько 1,2 метра заввишки та завширшки. Аромат має легкий, із пряними нотками. Ґрунт має бути поживним, слабокислим, вологим, але добре дренованим.

Ця троянда переносить легке затінення / Фото Pinterest

Дон Жуан

Дон Жуан – класична червона троянда. Вона повторно цвіте протягом сезону великими оксамитовими яскраво-червоними квітами. Аромат має сильний, солодкий і фруктовий. Любить сонце та родючий вологий ґрунт. Цей сорт менш витривалий, ніж деякі інші, тому може бути більш чутливим до хвороб і шкідників.

Троянда більш чутлива до хвороб за інші сорти / Фото Pinterest

Завдяки якій простій дії троянди будуть цвісти рясніше

У травні садівники радять підв'язувати плетисті троянди, поки їхні пагони ще м'які та гнучкі. Це допомагає рослині краще цвісти.

Щоб троянди давали більше квітів, пагони варто спрямовувати не лише вгору, а й горизонтально або під кутом. Тоді рослина утворює більше бічних гілок, на яких і з'являються квіти.