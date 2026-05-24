Gardening Know How називає 5 красивих багаторічників, які чудово підходять для сухих ділянок саду.

Дивіться також Як позбутися бур'янів між плиткою раз і назавжди: допоможе засіб, який є на кожній кухні

Які рослини цвітуть довго і не потребують особливого догляду?

Англійська лаванда

Одна з найпопулярніших лаванди у світі. Її фіолетові квіти та сріблясто-зелене листя мають дуже декоративний вигляд і приємний аромат. Лаванда любить сонце та добре дренований ґрунт. Після вкорінення їй зазвичай достатньо поливу раз на місяць.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Англійська лаванда приваблює бджіл і метеликів / Фото Pinterest

Агастахе

Агастахе – яскравий багаторічник із квітами фіолетового, синього, рожевого, помаранчевого чи білого кольору. Рослина має легкий м'ятний аромат, приваблює бджіл, метеликів і колібрі.

Агастахе цвіте все літо й після вкорінення майже не потребує поливу / Фото Pinterest

Деревій

Ще один посухостійкий багаторічник, який дуже люблять запилювачі. У природі його квіти білі, але бувають сорти з жовтими, червоними й помаранчевими відтінками. Деревій добре росте на сонці та навіть краще почувається в бідному ґрунті, ніж у надто родючому.

Добрива деревію майже не потрібні / Фото Pinterest

Кореопсис

Кореопсис цвіте дуже довго – від початку літа й аж до осінніх заморозків. Його квіти схожі на ромашки, але мають яскраві кольори: жовтий, червоний, рожевий, помаранчевий чи фіолетовий. Рослина добре переносить спеку, вологість і посуху.

Кореопсис приваблює бджіл, метеликів і птахів / Фото Pinterest

Лавандовий кущ / Перовськія

Лавандовий кущ має сріблясте листя та ніжні лавандово-фіолетові квіти, які додають саду елегантності. Після вкорінення її потрібно поливати дуже помірно. Висота може сягати близько 1,5 – 2 метрів.

Перовськія любить сонячні місця та добре дренований ґрунт / Фото Pinterest

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Які овочі посадити раз і багато років отримувати врожай?

Багаторічні овочі – зручний варіант для городу, бо їх садять один раз, а врожай отримують багато років. Вони потребують менше догляду й часто з кожним сезоном родять краще.

Серед популярних багаторічних рослин:

ревінь – для компотів і пирогів;

спаржа – делікатес, що росте до 15 років;

топінамбур – невибагливий і морозостійкий;

уельська цибуля – дає зелень увесь сезон;

щавель – рання зелень для супів і салатів;

хрін і любисток – ароматні рослини для страв.

Також вирощують артишок, бамбук, кропиву, рампи, водяну селеру та навіть страусовий папороть. Більшість із них добре переносять холод і можуть рости на одному місці кілька років.