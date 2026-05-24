Gardening Know How называет 5 красивых многолетников, которые прекрасно подходят для сухих участков сада.

Какие растения цветут долго и не требуют особого ухода?

Английская лаванда

Одна из самых популярных лаванды в мире. Ее фиолетовые цветы и серебристо-зеленые листья имеют очень декоративный вид и приятный аромат. Лаванда любит солнце и хорошо дренированную почву. После укоренения ей обычно достаточно полива раз в месяц.

Английская лаванда привлекает пчел и бабочек / Фото Pinterest

Агастахе

Агастахе – яркий многолетник с цветами фиолетового, синего, розового, оранжевого или белого цвета. Растение имеет легкий мятный аромат, привлекает пчел, бабочек и колибри.

Агастахе цветет все лето и после укоренения почти не требует полива / Фото Pinterest

Тысячелистник

Еще один засухоустойчивый многолетник, который очень любят опылители. В природе его цветы белые, но бывают сорта с желтыми, красными и оранжевыми оттенками. Тысячелистник хорошо растет на солнце и даже лучше чувствует себя в бедной почве, чем в слишком плодородной.

Удобрения тысячелистнику почти не нужны / Фото Pinterest

Кореопсис

Кореопсис цветет очень долго – с начала лета и до осенних заморозков. Его цветы похожи на ромашки, но имеют яркие цвета: желтый, красный, розовый, оранжевый или фиолетовый. Растение хорошо переносит жару, влажность и засуху.

Кореопсис привлекает пчел, бабочек и птиц / Фото Pinterest

Лавандовый куст / Перовския

Лавандовый куст имеет серебристые листья и нежные лавандово-фиолетовые цветы, которые добавляют саду элегантности. После укоренения ее нужно поливать очень умеренно. Высота может достигать около 1,5 – 2 метров.

Перовския любит солнечные места и хорошо дренированную почву / Фото Pinterest

Какие овощи посадить раз и много лет получать урожай?

Многолетние овощи – удобный вариант для огорода, потому что их сажают один раз, а урожай получают много лет. Они требуют меньше ухода и часто с каждым сезоном растут лучше.

Среди популярных многолетних растений:

ревень – для компотов и пирогов;

спаржа – деликатес, растущий до 15 лет;

топинамбур – неприхотливый и морозостойкий;

уэльский лук – дает зелень весь сезон;

щавель – ранняя зелень для супов и салатов;

хрен и любисток – ароматные растения для блюд.

Также выращивают артишок, бамбук, крапиву, рампы, водяной сельдерей и даже страусиный папоротник. Большинство из них хорошо переносят холод и могут расти на одном месте несколько лет.