К тому же персик не только дает вкусные плоды, но и украшает сад: весной он обильно цветет нежно-розовыми цветами, а летом радует сочным урожаем. Об этом пишет Martha Stewart.

Смотрите также Что добавить в почву при посеве моркови, чтобы она выросла большой и вкусной

Когда и как сажать персик?

Когда сажать персик

Лучшее время для посадки – конец зимы или начало весны, когда почву уже можно обрабатывать, а дерево еще находится в состоянии покоя. В холодных регионах лучше сажать именно ранней весной. Важно выбрать сорт, который подходит для вашего климата. Персики лучше всего растут в умеренно теплых зонах, но для холодных регионов существуют морозостойкие варианты.

Также стоит обратить внимание на период созревания – обычно это время от конца июня до середины сентября.

Как правильно посадить дерево

После выбора сорта можно переходить к посадке. Прежде всего нужно найти хорошо освещенное место с почвой, которая не задерживает воду. Персиковому дереву нужно не менее 6 – 8 часов солнца ежедневно.

Яму выкапывают примерно вдвое шире и глубже контейнера с саженцем, чтобы корни могли свободно развиваться. В почву добавляют органический компост, но не кладут его прямо в яму, чтобы не повредить корни.

Для молодого дерева желательно установить опору – кол высотой около 2,5 – 3 метров, который поможет ему расти ровно.

На дне ямы формируют небольшой холмик из земли, на который раскладывают корни. После этого дерево засыпают землей так, чтобы верхняя часть корневой системы была на уровне почвы.

После посадки дерево обильно поливают – примерно 4 – 8 литрами воды, а в течение первого года полив повторяют 1 – 2 раза в неделю.

Уход за персиковым деревом

При надлежащем уходе персик может плодоносить десятилетиями. Самое важное – обеспечить достаточное количество света, правильный грунт, влагу и подкормки.

Персики нуждаются в полном солнце для созревания плодов. Почва должна быть питательной, рыхлой и хорошо дренированной.

Для сохранения влаги можно высевать вокруг дерева сидераты или добавлять органические удобрения, например перегной.

В первые годы важно поддерживать равномерную влажность почвы, а после укоренения поливать только тогда, когда земля подсыхает.

Оптимальная температура для роста – примерно 21 – 32 градуса, но зимой дереву нужен период холода (ниже 7 градусов), чтобы оно могло нормально восстановиться и зацвести в следующем сезоне.

Для подкормки используют сбалансированные удобрения с равным или близким соотношением азота, фосфора и калия. Их вносят весной, а затем повторно в конце весны или в начале лета.

Обрезка

Регулярная обрезка помогает поддерживать здоровье дерева и хороший урожай. Ее проводят в период покоя – конце зимы или в начале весны, до появления почек.

Сначала удаляют сухие и больные ветки, ведь они могут стать источником вредителей и болезней. Затем убирают ветви, перекрещивающиеся, растущие вниз или внутрь кроны. Это позволяет солнцу лучше освещать дерево и способствует равномерному росту.

Идеальная форма кроны – открытая, чтобы свет проникал до середины, ведь именно от этого зависит качество плодов.

Прореживание цветов и плодов

Каждый цветок персика может превратиться в плод. Если оставить все, персики будут мелкими, а ветви могут ломаться. Поэтому часть цветов и завязи удаляют. Между цветами оставляют примерно 15 – 20 сантиметров. Когда появляются маленькие плоды, их также прореживают, оставляя лишь самые сильные.

Размножение

Самый простой способ – черенкование. Для этого в конце весны или в начале лета срезают молодой зеленый побег длиной около 20 – 23 сантиметра, убирают нижние листья, обрабатывают стимулятором роста и высаживают в грунт. При надлежащих условиях корни появляются через несколько недель.

Выращивание в горшке

Персик можно выращивать в контейнере, но для этого подходят только карликовые сорта. Горшок должен быть большим (не менее 20 литров) и с хорошим дренажем.

Дерево высаживают так, чтобы место прививки оставалось чуть выше уровня почвы. Полив в контейнере должен быть регулярным, ведь земля быстрее пересыхает.

Пересаживают дерево в период покоя – в конце зимы или в начале лета, выбирая горшок немного больше предыдущего.

Защита зимой

Хотя персики достаточно выносливы, сильные морозы могут их повредить. При температуре ниже нуля дерево стоит накрыть тканью или мешковиной, а ствол защитить специальными материалами.

Для корней важно сделать слой мульчи толщиной 8 – 10 сантиметров. Она поможет сохранить тепло, но ее не следует плотно прижимать к стволу, во избежание гниения.

Выращивание из косточки

Вырастить персик из косточки возможно, но это долгий процесс. Первые плоды появляются лишь через 3 – 4 года, и они могут отличаться от материнского сорта. Косточку сначала высушивают, потом достают семена, замачивают и охлаждают несколько месяцев в холодильнике. После этого их высаживают в грунт. Можно также посадить косточку осенью прямо в землю – она естественно "перезимует" и прорастет весной.

Вредители и болезни

Персиковые деревья могут поражаться вредителями, в частности плодожоркой, жуками и другими насекомыми. Также распространены грибковые заболевания, например курчавость листьев или гниль.

Для профилактики используют натуральные средства, например масло нима, и регулярно осматривают дерево. Это помогает вовремя выявить проблему.

Как достичь обильного цветения

Чтобы дерево хорошо цвело и плодоносило, важно правильно выбрать сорт, посадить его в солнечном месте, вовремя обрезать и подкармливать. Также важна защита зимой.

Уход за персиком длится целый год, но эти усилия полностью оправдываются, когда дерево ежегодно дает сочные, ароматные плоды.

Для выращивания в Украине лучше выбирать морозостойкие сорта персика / Фото Pinterest

Морозостойкие сорта персика: что выбрать для сада

Как пишет "Посадка", среди проверенных вариантов стоит обратить внимание на "Флеминг Фьюри". Это популярный сорт с крупными желтыми плодами, которые имеют насыщенный сладкий вкус. Он хорошо плодоносит и достаточно устойчив к болезням, а также нормально переносит зиму.

Еще один надежный вариант – "Ред Хейвен". Его легко узнать по ярким красно-желтым плодам. Они сочные, нежные на вкус и созревают в середине лета. Сорт известен стабильной урожайностью и выносливостью.

Для регионов с более холодными зимами часто рекомендуют "Фрост". Его главное преимущество – способность выдерживать сильные морозы без потери урожайности. Плоды при этом остаются крупными и сладкими.

Если хочется раннего урожая, подойдет "Шугар Тайм". Это сорт с крупными ароматными плодами светлой мякоти. Он хорошо противостоит болезням и при благоприятных условиях дает обильный урожай.

Интересный вариант – так называемый инжирный или "донат"-персик. Его плоды плоские по форме, очень сладкие и нежные. Хотя урожайность у него ниже, он ценится за необычный вид и вкус.

Похожим по форме является сорт "Роял Ли" – также с плоскими плодами и приятным сладким вкусом. Он подходит тем, кто хочет вырастить что-то нестандартное.

Сорт "Вайн Голд Т3" дает средние по размеру плоды с желтой мякотью и насыщенным вкусом. Он достаточно выносливый и хорошо подходит для домашнего сада.

А "Даймонд Принцесс" отличается очень высокой урожайностью. Его плоды сочные, ароматные и хорошо хранятся, что делает этот сорт практичным выбором.

Морозостойкие сорта дают больше шансов на стабильный урожай. Если сделать правильный выбор и обеспечить базовый уход, персиковое дерево каждый год будет радовать вас вкусными плодами прямо из сада.

Какое растение спасет урожай от слизней?